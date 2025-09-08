Вбивство Ірини Заруцької в США — син Трампа оскандалився заявою

Дональд Джон Трамп-молодший. Фото: Bloomberg

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував користувачів у соцмережах, які ставлять на фото в своїх профілях український прапор. Він заявив, що всі "вони мовчать" про вбивство українки в Америці Ірини Заруцької.

Про це він написав у своєму Х 8 вересня.

Реакція сина Трампа на вбивство українки у США

Син Дональда Трампа зробив скандальну заяву у соцмережах. Він назвав людей, які ставлять український прапор собі в профіль на знак солідарності з Києвом, "клоунами".

"Дивно, але всі клоуни з українськими прапорами в біографіях також мовчать з цього приводу", — написав Дональд Трамп молодший.

Таким коментарем він відповів на допис Ліз Вілер, яка показала статистику за результатами пошуку на запит "Ірина Заруцька" на сайті New York Times. Там не було повідомлень про вбивство українки. Водночас пошук показав тисячі новин про Джорджа Флойда — вбитий поліцейськими чорношкірий чоловік, чия смерть спричинила масові протести у США.

Скриншот допису Дональда Трампа молодшого

Нагадаємо, 22 серпня у Північній Кароліні напали на біженку з України. 23-річна дівчина отримала ножові поранення та померла на місці.

Дональд Трамп відреагував на трагічну загибель української біженки Ірини Заруцької. Він назвав цей інцидент "жахливим".