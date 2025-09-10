Вбивство Ірини Заруцької - Маск виділить кошти на мурали для українки

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Американський підприємець Ілон Маск оголосив про намір пожертвувати гроші на проєкт створення стінописів із портретом українки Ірини Заруцької, яка загинула у США. Він хоче внести 1 мільйон доларі.

Про це він повідомив в X у середу, 10 вересня.

Пост Маска. Фото: скриншот

На честь вбитої українки створять мурали

Ірландський підприємець Еоган Маккейб, генеральний директор компанії Intercom, запропонував ідею створення стінописів у знакових місцях американських міст.

Він також оголосив про виділення грантів по 10 тисяч доларів на кожен малюнок, загальна сума яких становить 500 тисяч доларів.

Маск відреагував на пропозицію, зазначивши: "Я внесу 1 мільйон доларів".

Нагадаємо, 22 серпня у Північній Кароліні напали на біженку з України. 23-річна дівчина отримала ножові поранення та померла на місці.

Наразі президент США Дональд Трамп вимагає найсуворішого покарання для вбивці українки Ірини Заруцької. А саме смертної кари.