Убийство Ирины Заруцкой - Трамп требует смертной казни для убийцы

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп требует самого сурового наказания для убийцы украинки Ирины Заруцкой. А именно смертной казни.

Об этом американский лідер написал в соцсети Truth Social в среду, 10 сентября.

Реклама

Читайте также:

Пост Трампа. Фото: скриншот

Наказание для убийцы украинки

"Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто "быстрому" (без сомнения!) судебному разбирательству и приговорена только к СМЕРТНОЙ КАРЕ. Другого варианта быть не может!!!", — написал он.

Напомним, 22 августа в Северной Каролине напали на беженку из Украины. 23-летняя девушка получила ножевые ранения и скончалась на месте.

Дональд Трамп сразу отреагировал на трагическую гибель украинской беженки Ирины Заруцкой. Он назвал этот инцидент "ужасным".