Убийство Ирины Заруцкой - Трамп требует смертной казни для убийцы

Трамп требует строжайшего наказания для убийцы украинки
Президент США Дональд Трамп требует самого сурового наказания для убийцы украинки Ирины Заруцкой. А именно смертной казни.
Об этом американский лідер написал в соцсети Truth Social в среду, 10 сентября.
Наказание для убийцы украинки
"Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто "быстрому" (без сомнения!) судебному разбирательству и приговорена только к СМЕРТНОЙ КАРЕ. Другого варианта быть не может!!!", — написал он.
Напомним, 22 августа в Северной Каролине напали на беженку из Украины. 23-летняя девушка получила ножевые ранения и скончалась на месте.
Дональд Трамп сразу отреагировал на трагическую гибель украинской беженки Ирины Заруцкой. Он назвал этот инцидент "ужасным".
Читайте Новини.LIVE!