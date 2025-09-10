Видео
Главная Новости дня Трамп требует строжайшего наказания для убийцы украинки

Трамп требует строжайшего наказания для убийцы украинки

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 16:29
Убийство Ирины Заруцкой - Трамп требует смертной казни для убийцы
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп требует самого сурового наказания для убийцы украинки Ирины Заруцкой. А именно смертной казни.

Об этом американский лідер написал в соцсети Truth Social в среду, 10 сентября.

Трамп вимагає найсуворішого покарання для вбивці Ірини Заруцької - фото 1
Пост Трампа. Фото: скриншот

Наказание для убийцы украинки

"Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто "быстрому" (без сомнения!) судебному разбирательству и приговорена только к СМЕРТНОЙ КАРЕ. Другого варианта быть не может!!!", — написал он.

Напомним, 22 августа в Северной Каролине напали на беженку из Украины. 23-летняя девушка получила ножевые ранения и скончалась на месте.

Дональд Трамп сразу отреагировал на трагическую гибель украинской беженки Ирины Заруцкой. Он назвал этот инцидент "ужасным".

США убийство Дональд Трамп казнь украинка
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
