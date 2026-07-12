Линдси Грэм: кем был сенатор США и чем он запомнился Украине

Линдси Грэм в Киеве. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, скончавшийся в возрасте 71 года, был одним из самых последовательных сторонников Украины в Конгрессе США. Политик активно выступал за ужесточение санкций против России, увеличение военной помощи Киеву и жесткое давление на Кремль.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление офиса Линдси Грэма в X.

Кто такой Линдси Грэм и почему его называли другом Украины

Линдси Грэм более двух десятилетий представлял штат Южная Каролина в Сенате США. До этого он работал в Палате представителей, а также служил в резерве Военно-воздушных сил США, где дослужился до звания полковника. В Сенате политик был одним из самых влиятельных республиканцев в вопросах обороны, национальной безопасности и внешней политики.

Грэм считался представителем твердого крыла Республиканской партии. Он поддерживал активную роль США в мировой политике, выступал за военную помощь союзникам и неоднократно призывал к ужесточению санкций против авторитарных режимов.

Линдси Грэм в Киеве. Фото: Reuters

Один из самых последовательных сторонников Украины

После начала российской агрессии против Украины Линдси Грэм стал одним из самых активных лоббистов поддержки Киева в Конгрессе США. Он неоднократно посещал Украину, встречался с украинским руководством и военными, а также призывал Вашингтон увеличивать поставки современного вооружения.

Сенатор поддерживал передачу Украине дальнобойных ракет, систем противовоздушной обороны и другого вооружения, подчеркивая, что победа Украины соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов и союзников.

Владимир Зеленский и Линдси Грэм. Фото: Reuters

Призвал усилить санкции против России

Одной из главных тем, которой Грэм занимался в последние годы, было усиление санкционного давления на Россию.

Во время визита в Киев 10 июля 2026 года он сообщил, что Белый дом одобрил версию законопроекта о новых санкциях против РФ. Документ предусматривал предоставление президенту США Дональду Трампу полномочий вводить пошлины и санкции против стран, которые закупают дешевую российскую нефть и газ или помогают Москве обходить ограничения.

По словам сенатора, законопроект поддержали 85 соавторов, а его принятие должно было дать Вашингтону дополнительные инструменты для давления на Кремль.

Сенатор США Грэм участвует в брифинге для прессы в Киеве. Фото: Reuters

Выступал за новую военную помощь

В марте 2026 года Линдси Грэм призвал администрацию Дональда Трампа передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. По его мнению, такое оружие могло изменить ситуацию на фронте и заставить Владимира Путина согласиться на переговоры.

Сенатор также неоднократно подчеркивал, что любые мирные соглашения не могут стать наградой для России за агрессию, поскольку это создаст опасный прецедент для всего мира.

Сенатор США. Фото: Reuters

Поддерживал украинские оборонные технологии

Во время последнего визита в Украину Грэм посетил предприятие SkyFall, которое производит беспилотники Vampire, Shrike и перехватчики дронов.

После ознакомления с украинскими разработками сенатор заявил, что для США было бы большой ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотных технологий.

"Считаю, что для Америки было бы огромной ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников", — сказал он.

Также политик высоко оценил уровень развития украинской оборонной промышленности, отметив, что именно война стала катализатором создания передовых технологий.

Линдси Грэм с беспилотником P1-SUN. Фото: пресс-служба Skyfall

Чем запомнился

Линдси Грэм был одним из самых известных американских сенаторов и одним из самых активных международных союзников Украины после начала полномасштабной войны. Он последовательно поддерживал предоставление военной помощи Киеву, выступал за жесткие санкции против России, продвигал законодательные инициативы по оказанию давления на Кремль и открыто призывал Запад не ослаблять поддержку Украины до окончания войны. Его заявления регулярно влияли на дискуссии об американской политике в отношении Украины и России.

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма. Он назвал политика настоящим патриотом Америки и одним из самых выдающихся сенаторов, которых знал.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский также высказался по поводу смерти американского сенатора Линдси Грэма. Глава государства отметил, что политик был преданным защитником свободы и ценностей, способствующих безопасности в мире.