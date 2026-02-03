Видео
Главная Новости дня Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawak

Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawak

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 23:55
Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawak — после удара РФ
Сенатор Линдси Грэм. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп должен передать Украине ракеты Tomahawak. Это усилит давление на Россию и изменит правила игры в военном плане.

Об этом сенатор Линдси Грэм написал в соцсети "X" во вторник, 3 февраля.

Читайте также:

Грэм призвал Трампа усилить давление на РФ

Сенатор Грэм отметил, что то давление, которое сейчас оказывают на РФ, является недостаточным. Российский диктатор Владимир Путин не пытается прекратить атаки на Украину. Одна из таких произошла в ночь на 3 февраля.

"После этой массированной атаки прошлой ночью, я призываю президента Трампа начать процесс поставки Украине ракет Tomahawak, что изменит правила игры в военном плане. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина", — подчеркнул Грэм.

Сенатор Грем закликав Трампа передати Україні ракети
Сообщение сенатора Грэма. Фото: скриншот

Он добавил, что пошлины для Индии являются хорошим примером того, как все может измениться. Сейчас эта страна покупает значительно меньше российской нефти.

"Если бы другие крупные покупатели последовали этому примеру, это помогло бы прекратить это кровопролитие", — отметил сенатор.

Грэм подчеркнул, что любые переговоры, которые Путин воспримет как чрезмерное вознаграждение агрессии, "приведут к катастрофам во всем мире".

Напомним, ранее мы писали о том, как Дональд Трамп отреагировал на атаку РФ 3 февраля. Этот обстрел был одним из самых масштабных.

Также мы рассказывали о том, что конгрессмен из Нью-Йорка обратился к Трампу. Том Суоцци призвал не идти на уступки РФ.

Дональд Трамп война в Украине новости Линдси Грэм
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
