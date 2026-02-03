Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawak — после удара РФ

Сенатор Линдси Грэм. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп должен передать Украине ракеты Tomahawak. Это усилит давление на Россию и изменит правила игры в военном плане.

Об этом сенатор Линдси Грэм написал в соцсети "X" во вторник, 3 февраля.

Грэм призвал Трампа усилить давление на РФ

Сенатор Грэм отметил, что то давление, которое сейчас оказывают на РФ, является недостаточным. Российский диктатор Владимир Путин не пытается прекратить атаки на Украину. Одна из таких произошла в ночь на 3 февраля.

"После этой массированной атаки прошлой ночью, я призываю президента Трампа начать процесс поставки Украине ракет Tomahawak, что изменит правила игры в военном плане. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина", — подчеркнул Грэм.

Сообщение сенатора Грэма. Фото: скриншот

Он добавил, что пошлины для Индии являются хорошим примером того, как все может измениться. Сейчас эта страна покупает значительно меньше российской нефти.

"Если бы другие крупные покупатели последовали этому примеру, это помогло бы прекратить это кровопролитие", — отметил сенатор.

Грэм подчеркнул, что любые переговоры, которые Путин воспримет как чрезмерное вознаграждение агрессии, "приведут к катастрофам во всем мире".

