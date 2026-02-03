Видео
Главная Новости дня Конгрессмен из Нью-Йорка призвал Трампа не идти на уступки России

Конгрессмен из Нью-Йорка призвал Трампа не идти на уступки России

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 21:50
Том Суоцци обратился к Трампу по поводу Украины
"Украинская неделя" в США. Фото: кадр из видео

Конгрессмен от штата Нью-Йорк Том Суоцци обратился к президенту США Дональду Трампу. Он призвал не "вознаграждать монстра" за действия против народа Украины.

Об этом он сообщил во время "Украинской недели" во вторник, 3 февраля.

Суоцци обратился к Трампу

Том Суоцци отметил, что Соединенные Штаты должны и в дальнейшем поддерживать украинцев, ведь без этой поддержки опасность распространится и на другие страны, расположенные рядом с Россией.

"Это монстр. Это можно вознаграждать монстра за то, что он делает с народом Украины", — сказал он.

По его словам, США должны стоять вместе с народом Украины и заставить демократов и республиканцев действовать совместно ради справедливости для украинских воинов, которые уже четыре года противостоят агрессии и в конце концов одержат победу.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем РФ согласилась на "энергетическое перемирие" Трампа.

А также Зеленский сделал заявление о массированной атаке РФ на Украину и назвал количество выпущенных врагом ракет и дронов.

США владимир путин Дональд Трамп Нью-Йорк Россия
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Автор:
Ульяна Бойчук
