Том Суоцци обратился к Трампу по поводу Украины

Конгрессмен от штата Нью-Йорк Том Суоцци обратился к президенту США Дональду Трампу. Он призвал не "вознаграждать монстра" за действия против народа Украины.

Об этом он сообщил во время "Украинской недели" во вторник, 3 февраля.

Суоцци обратился к Трампу

Том Суоцци отметил, что Соединенные Штаты должны и в дальнейшем поддерживать украинцев, ведь без этой поддержки опасность распространится и на другие страны, расположенные рядом с Россией.

"Это монстр. Это можно вознаграждать монстра за то, что он делает с народом Украины", — сказал он.

По его словам, США должны стоять вместе с народом Украины и заставить демократов и республиканцев действовать совместно ради справедливости для украинских воинов, которые уже четыре года противостоят агрессии и в конце концов одержат победу.

