Головна Новини дня Конгресмен із Нью-Йорка закликав Трампа не йти на поступки Росії

Конгресмен із Нью-Йорка закликав Трампа не йти на поступки Росії

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 21:50
Том Суоцці звернувся до Трампа щодо України
"Український тиждень" у США. Фото: кадр з відео

Конгресмен від штату Нью-Йорк Том Суоцці звернувся до президента США Дональда Трампа. Він закликав не "винагороджувати монстра" за дії проти народу України.

Про це він повідомив під час "Українського тижня" у вівторок, 3 лютого.

Читайте також:

Суоцці звернувся до Трампа

Том Суоцці наголосив, що Сполучені Штати повинні й надалі підтримувати українців, адже без цієї підтримки небезпека пошириться і на інші країни, розташовані поруч із Росією.

"Це монстр. Це можна винагороджувати монстра за те, що він робить з народом України", — сказав він.

За його словами, США мають стояти разом із народом України та змусити демократів і республіканців діяти спільно заради справедливості для українських воїнів, які вже чотири роки протистоять агресії і зрештою здобудуть перемогу.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, навіщо РФ погодилася на "енергетичне перемир'я" Трампа.

А також Зеленський зробив заяву про масовану атаку РФ на Україну та назвав кількість випущених ворогом ракет та дронів.

США володимир путін Дональд Трамп Нью-Йорк Росія
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Автор:
Уляна Бойчук
