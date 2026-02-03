Том Суоцці звернувся до Трампа щодо України

"Український тиждень" у США. Фото: кадр з відео

Конгресмен від штату Нью-Йорк Том Суоцці звернувся до президента США Дональда Трампа. Він закликав не "винагороджувати монстра" за дії проти народу України.

Про це він повідомив під час "Українського тижня" у вівторок, 3 лютого.

Суоцці звернувся до Трампа

Том Суоцці наголосив, що Сполучені Штати повинні й надалі підтримувати українців, адже без цієї підтримки небезпека пошириться і на інші країни, розташовані поруч із Росією.

"Це монстр. Це можна винагороджувати монстра за те, що він робить з народом України", — сказав він.

За його словами, США мають стояти разом із народом України та змусити демократів і республіканців діяти спільно заради справедливості для українських воїнів, які вже чотири роки протистоять агресії і зрештою здобудуть перемогу.

