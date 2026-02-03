Відео
Головна Новини дня Сенатор Грем закликав Трампа передати Україні ракети Tomahawak

Сенатор Грем закликав Трампа передати Україні ракети Tomahawak

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 23:55
Сенатор Грем закликав Трампа передати Україні ракети Tomahawak — після удару РФ
Сенатор Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп має передати Україні ракети Tomahawak. Це посилить тиск на Росію та змінить правила гри у військовому плані.

Про це сенатор Ліндсі Грем написав у соцмережі "X" у вівторок, 3 лютого.

Читайте також:

Грем закликав Трампа посилити тиск на РФ

Сенатор Грем зазначив, що той тиск, який зараз чинять на РФ, є недостатнім. Російський диктатор Володимир Путін навіть не намагається припинити атаки на Україну. Одна з таких сталася в ніч проти 3 лютого.

"Після цієї масованої атаки минулої ночі, я закликаю президента Трампа розпочати процес постачання Україні ракет Tomahawak, що змінить правила гри у військовому плані. Найближчими днями та тижнями ми повинні посилити тиск на Путіна", — наголосив Грем.

Сенатор Грем закликав Трампа передати Україні ракети
Повідомлення сенатора Грема. Фото: скриншот

Він додав, що мита для Індії є гарним прикладом того, як все може змінитися. Зараз ця країна купує значно менше російської нафти.

"Якби інші великі покупці наслідували цей приклад, це допомогло б припинити це кровопролиття", — зазначив сенатор.

Грем наголосив, що будь-які перемовини, які Путін сприйме як надмірне винагородження агресії, "призведуть до катастроф у всьому світі".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Дональд Трамп відреагував на атаку РФ 3 лютого. Цей обстріл був одним з наймасштабніших.

Також ми розповідали про те, що конгресмен із Нью-Йорка звернувся до Трампа. Том Суоцці закликав не йти на поступки РФ.

Дональд Трамп війна в Україні війна новини Ліндсі Грем
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
