Сергей Лещенко в парламенте. Фото: пресс-служба Рады

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко ежемесячно получает 186 тыс. гривен зарплаты. За последние годы сумма не росла, а наоборот уменьшалась. По его словам, изменения произошли еще в 2021 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Лещенко во время заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения.

Лещенко объяснил, почему раньше получал больше

"186 тысяч после выплаты налогов. Это официальная информация в декларации члена Наблюдательного совета. После выплаты налогов. За последние несколько лет, она (зарплата — ред.) менялась в сторону уменьшения. То есть раньше она была выше, а сейчас она уменьшилась", — сказал он.

Лещенко объяснил это тем, что изменилась сумма налогов, а также увеличен военный сбор.

Как писали Новини.LIVE, Сергей Лещенко был советником бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Его уволили после отставки Ермака в декабре 2025 года. Лещенко входил в перечень внештатных советников и совмещал эту деятельность с работой в наблюдательном совете "Укрзализныци".

Читайте также:

Однако впоследствии Лещенко заявил, что его и Михаила Подоляка переназначили на должности советников руководителя ОП. Также, по его словам, о собливих изменений в работе офиса не произошло.