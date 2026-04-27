Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Лещенко щомісяця отримує 186 тис. гривень зарплати

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 18:29
Сергій Лещенко в парламенті. Фото: пресслужба Ради

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко щомісяця отримує 186 тис. гривень зарплати. За останні роки сума не зростала, а навпаки зменшувалася. За його словами, зміни відбулися ще у 2021 році.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Лещенка під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Лещенко пояснив, чому раніше отримував більше

"186 тисяч після виплати податків. Це офіційна інформація в декларації члена Наглядової ради. Після виплати податків. За останні декілька років, вона (зарплата — ред.) змінювалась в бік зменшення. Тобто раніше вона була вищою, а зараз вона зменшилась", сказав він.

Лещенко пояснив це тим, що змінилась сума податків, а також збільшено військовий збір.

Як писали Новини.LIVE, Сергій Лещенко був радником колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Його звільнили після відставки Єрмака у грудні 2025 року. Лещенко входив до переліку позаштатних радників і поєднував цю діяльність із роботою в наглядовій раді "Укрзалізниці".

Проте згодом Лещенко заявив, що його та Михайла Подоляка перепризначили на посади радників керівника ОП. Також, за його словами, особливих змін в роботі офісу не відбулося.

Укрзалізниця Сергій Лещенко зарплата
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації