Сергій Лещенко в парламенті. Фото: пресслужба Ради

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко щомісяця отримує 186 тис. гривень зарплати. За останні роки сума не зростала, а навпаки зменшувалася. За його словами, зміни відбулися ще у 2021 році.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Лещенка під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Лещенко пояснив, чому раніше отримував більше

"186 тисяч після виплати податків. Це офіційна інформація в декларації члена Наглядової ради. Після виплати податків. За останні декілька років, вона (зарплата — ред.) змінювалась в бік зменшення. Тобто раніше вона була вищою, а зараз вона зменшилась", — сказав він.

Лещенко пояснив це тим, що змінилась сума податків, а також збільшено військовий збір.

Як писали Новини.LIVE, Сергій Лещенко був радником колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Його звільнили після відставки Єрмака у грудні 2025 року. Лещенко входив до переліку позаштатних радників і поєднував цю діяльність із роботою в наглядовій раді "Укрзалізниці".

Проте згодом Лещенко заявив, що його та Михайла Подоляка перепризначили на посади радників керівника ОП. Також, за його словами, о собливих змін в роботі офісу не відбулося.