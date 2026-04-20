Україна домовилася із МВФ щодо оподаткування ФОПів

Юлія Свириденко. Фото: Юлія Свириденко/Facebook

Під час Весняних зборів у Вашингтоні Україна провела численні консультації із МВФ та європейськими партнерами. Представники фонду з розуміння поставилися до того, що українці вважають недоцільним запровадження податків для ФОПів. Аби забезпечити дохідну частину бюджету на 2027 рік, шукатимуть інші альтернативні заходи.

Про це 19 квітня повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Юлії Свириденко

Що вирішили під час Весняних консультацій у Вашингтоні

"МВФ із розумінням поставився до чутливості питання щодо запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів: як для суспільства, так і для парламенту. Ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея", — зазначила очільниця уряду.

Також вона додала, що Кабінет міністрів разом із міжнародними партнерами опрацьовуватиме інші заходи, аби наступного року бюджет не залишився без доходу.

