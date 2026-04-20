Головна Новини дня Україна домовилася із МВФ щодо оподаткування ФОПів

Дата публікації: 20 квітня 2026 02:27
Юлія Свириденко. Фото: Юлія Свириденко/Facebook

Під час Весняних зборів у Вашингтоні Україна провела численні консультації із МВФ та європейськими партнерами. Представники фонду з розуміння поставилися до того, що українці вважають недоцільним запровадження податків для ФОПів. Аби забезпечити дохідну частину бюджету на 2027 рік, шукатимуть інші альтернативні заходи.

Про це 19 квітня повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Новини.LIVE.

Україна обговорила із МВФ питання щодо оподаткування ФОПів
Скриншот повідомлення Юлії Свириденко

Що вирішили під час Весняних консультацій у Вашингтоні 

"МВФ із розумінням поставився до чутливості питання щодо запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів: як для суспільства, так і для парламенту. Ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея", — зазначила очільниця уряду.

Також вона додала, що Кабінет міністрів разом із міжнародними партнерами опрацьовуватиме інші заходи, аби наступного року бюджет не залишився без доходу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Юлію Свириденко повідомляв, що Україна працює над тим, аби найближчими днями відключень світла не було. Наразі енергосистема працює стабільно. Немає ані екстрених знеструмлень, ані графіків.

Також Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністерку України писав, що ціни на пальне на українських АЗС могли зрости до ста гривень. Ситуацію вдалося втримати під контролем.

ФОП податки Юлія Свириденко
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
