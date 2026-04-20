Україна
Украина договорилась с МВФ относительно налогообложения ФЛП

Украина договорилась с МВФ относительно налогообложения ФЛП

Дата публикации 20 апреля 2026 02:27
Украина договорилась с МВФ относительно налогообложения ФЛП
Юлия Свириденко. Фото: Юлия Свириденко/Facebook

Во время Весенних сборов в Вашингтоне Украина провела многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами. Представители фонда с пониманием отнеслись к тому, что украинцы считают нецелесообразным введение налогов для ФЛП. Чтобы обеспечить доходную часть бюджета на 2027 год, будут искать другие альтернативные меры.

Об этом 19 апреля сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Новини.LIVE.

Украина обсудила с МВФ вопрос касательно налогообложения ФЛП
Скриншот сообщения Юлии Свириденко

Что решили во время Весенних консультаций в Вашингтоне

"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса о введении налогообложения НДС для ФЛП: как для общества, так и для парламента. Мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея", — отметила глава правительства.

Также она добавила, что Кабинет министров вместе с международными партнерами будет прорабатывать другие меры, чтобы в следующем году бюджет не остался без дохода.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Юлию Свириденко сообщал, что Украина работает над тем, чтобы в ближайшие дни отключений света не было. На данный момент энергосистема работает стабильно. Нет ни экстренных обесточиваний, ни графиков.

Также Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины писал, что цены на топливо на украинских АЗС могли вырасти до ста гривен. Ситуацию удалось удержать под контролем.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
