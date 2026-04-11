Главная Новости дня Делаем все, чтобы отключений в ближайшие дни не было: Свириденко

Делаем все, чтобы отключений в ближайшие дни не было: Свириденко

Дата публикации 11 апреля 2026 19:58
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Facebook/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила о проведении координационного совещания с руководством Укрэнерго и другими ответственными за ситуацию в энергосистеме должностными лицами. Украина работает над тем, чтобы в ближайшие дни отключений света не было.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Свириденко о состоянии в энергосистеме

Как отметила Свириденко, сейчас специалисты работают над тем, чтобы поддерживать стабильную работу энергетики. В частности, увеличивают импорт электроэнергии.

"Энергосистема работает стабильно. Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено — без графиков и отключений", — отметила премьер-министр.

Світло у великодні дні в Україні не будуть вимикати
Сообщение Свириденко. Фото: скриншот

Она подчеркнула, что важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом.

Читайте также:

В то же время в Укрэнерго вечером 11 апреля сообщили, что отключений на завтра не прогнозируют. Применение мер ограничения потребления не планируется.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава Офиса Президента Кирилл Буданов высказался относительно ударов по энергетике Украины. По его словам, атаки со стороны РФ не прекратятся, несмотря на текущий переговорный фон.

Также мы рассказывали о том, что министр энергетики Денис Шмыгаль заявил о подготовке к сложной зиме. По его словам, Украина пилит энергетическую устойчивость, чтобы пройти ее легче.

электроэнергия Юлия Свириденко отключения света
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
