Делаем все, чтобы отключений в ближайшие дни не было: Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила о проведении координационного совещания с руководством Укрэнерго и другими ответственными за ситуацию в энергосистеме должностными лицами. Украина работает над тем, чтобы в ближайшие дни отключений света не было.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Свириденко о состоянии в энергосистеме

Как отметила Свириденко, сейчас специалисты работают над тем, чтобы поддерживать стабильную работу энергетики. В частности, увеличивают импорт электроэнергии.

"Энергосистема работает стабильно. Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено — без графиков и отключений", — отметила премьер-министр.

Сообщение Свириденко. Фото: скриншот

Она подчеркнула, что важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом.

Читайте также:

В то же время в Укрэнерго вечером 11 апреля сообщили, что отключений на завтра не прогнозируют. Применение мер ограничения потребления не планируется.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава Офиса Президента Кирилл Буданов высказался относительно ударов по энергетике Украины. По его словам, атаки со стороны РФ не прекратятся, несмотря на текущий переговорный фон.

Также мы рассказывали о том, что министр энергетики Денис Шмыгаль заявил о подготовке к сложной зиме. По его словам, Украина пилит энергетическую устойчивость, чтобы пройти ее легче.

Ваша пробная версия Premium закончилась