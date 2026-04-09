Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эксперт: Украина стала премиальным рынком энергоресурсов

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 13:40
Энергетики ремонтируют энергообъект. Фото: ДТЭК

Украина превратилась в выгодную площадку для западных поставщиков энергоресурсов. Цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты в стране уже превышают европейские показатели.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире Ранок.LIVE.

Рынок энергоресурсов в Украине привлекательный для Европы

"У нас цены выше европейских показателей. Наш рынок является премиальным для европейских поставщиков, как электрической энергии, так и природного газа, и нефтепродуктов. У нас уже давно цены выше", — рассказал Рябцев.

По его словам, единственным барьером, который создает иллюзию социальной защиты для населения, остается механизм специальных обязанностей, фиксирующий цену киловатта на уровне 4,32 грн, а куба газа — 7,96 грн.

"Вместо введения адресной монетарной помощи тем людям, которые в этом нуждаются, у нас введены разнообразные цены, манипулирование которыми очень выгодно как органам власти (потому что это лишний рычаг влияния и рычаг давления на участников рынка), так и энергетическим компаниям", — отметил эксперт.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине защитят 245 энегообъектов. Для этого Кабмин выделил 9,2 миллиарда гривен. Кроме того, 528 млн передадут "Укрзализныце", чтобы усилить защиту собственных объектов.

В то же время Денис Шмыгаль на форуме CERAWeek представил план построения обновленной энергосистемы Украины, который направлен на большую защиту и устойчивость к обстрелам.

рынок энергетика эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации