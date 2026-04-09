Эксперт: Украина стала премиальным рынком энергоресурсов

Энергетики ремонтируют энергообъект. Фото: ДТЭК

Украина превратилась в выгодную площадку для западных поставщиков энергоресурсов. Цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты в стране уже превышают европейские показатели.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире Ранок.LIVE.

Рынок энергоресурсов в Украине привлекательный для Европы

"У нас цены выше европейских показателей. Наш рынок является премиальным для европейских поставщиков, как электрической энергии, так и природного газа, и нефтепродуктов. У нас уже давно цены выше", — рассказал Рябцев.

По его словам, единственным барьером, который создает иллюзию социальной защиты для населения, остается механизм специальных обязанностей, фиксирующий цену киловатта на уровне 4,32 грн, а куба газа — 7,96 грн.

"Вместо введения адресной монетарной помощи тем людям, которые в этом нуждаются, у нас введены разнообразные цены, манипулирование которыми очень выгодно как органам власти (потому что это лишний рычаг влияния и рычаг давления на участников рынка), так и энергетическим компаниям", — отметил эксперт.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине защитят 245 энегообъектов. Для этого Кабмин выделил 9,2 миллиарда гривен. Кроме того, 528 млн передадут "Укрзализныце", чтобы усилить защиту собственных объектов.

В то же время Денис Шмыгаль на форуме CERAWeek представил план построения обновленной энергосистемы Украины, который направлен на большую защиту и устойчивость к обстрелам.