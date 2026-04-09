Головна Новини дня Експерт: Україна стала преміальним ринком енергоресурсів

Експерт: Україна стала преміальним ринком енергоресурсів

Дата публікації: 9 квітня 2026 13:40
Експерт: Україна стала преміальним ринком енергоресурсів
Україна перетворилася на вигідний майданчик для західних постачальників енергоресурсів. Ціни на електроенергію, газ і нафтопродукти в країні вже перевищують європейські показники.

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE заявив експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Ранок.LIVE.

Ринок енергоресурсів в Україні привабливий для Європи

"У нас ціни вищі за європейські показники. Наш ринок є преміальним для європейських постачальників, як електричної енергії, так і природнього газу, і нафтопродуктів. У нас вже давно ціни вищі", — розповів Рябцев. 

За його словами, єдиним бар'єром, який створює ілюзію соціального захисту для населення, залишається механізм спеціальних обов'язків, що фіксує ціну кіловата на рівні 4,32 грн, а куба газу — 7,96 грн.

"Замість запровадження адресної монетарної допомоги тим людям, які цього потребують, у нас запроваджено різноманітні ціни, маніпулювання якими дуже вигідно як органам влади (тому що це зайвий важіль впливу і важіль тиску на учасників ринку), так і енергетичним компаніям", — зазначив експерт. 

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні захистять 245 енегообʼєктів. Для цього Кабмін виділив 9,2 мільярда гривень. Крім того, 528 млн передадуть "Укрзалізниці", аби посилити захист власних обʼєктів.

Водночас Денис Шмигаль на форумі CERAWeek представив план побудови оновленої енергосистеми України, який спрямований на більший захист та стійкість до обстрілів.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

