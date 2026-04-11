Робимо все, аби відключень найближчими днями не було: Свириденко
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила про проведення координаційної наради з керівництвом Укренерго та іншими відповідальними за ситуацію в енергосистемі посадовцями. Україна працює над тим, аби найближчими днями відключень світла не було.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.
Свириденко про стан в енергосистемі
Як зазначила Свириденко, зараз фахівці працюють над тим, аби підтримувати стабільну роботу енергетики. Зокрема, збільшують імпорт електроенергії.
"Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене — без графіків і відключень", — зазначила прем'єр-міністр.
Вона наголосила, що важливо, аби у великодні дні українські родини були зі світлом.
Водночас в Укренерго ввечері 11 квітня повідомили, що відключень на завтра не прогнозують. Застосування заходів обмеження споживання не планується.
Як повідомляли Новини.LIVE, раніше глава Офісу Президента Кирило Буданов висловився щодо ударів по енергетиці України. За його словами, атаки з боку РФ не припиняться, попри на поточний переговорний фон.
Також ми розповідали про те, що міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про підготовку до складної зими. За його словами, Україна пилює енергетичну стійкість, аби пройти її легше.
