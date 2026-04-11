Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Робимо все, аби відключень найближчими днями не було: Свириденко

Робимо все, аби відключень найближчими днями не було: Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 19:58
Робимо все, аби відключень найближчими днями не було: Свириденко
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: Facebook/yulia.svyrydenko

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила про проведення координаційної наради з керівництвом Укренерго та іншими відповідальними за ситуацію в енергосистемі посадовцями. Україна працює над тим, аби найближчими днями відключень світла не було.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

Свириденко про стан в енергосистемі

Як зазначила Свириденко, зараз фахівці працюють над тим, аби підтримувати стабільну роботу енергетики. Зокрема, збільшують імпорт електроенергії.

"Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене — без графіків і відключень", — зазначила прем'єр-міністр.

Світло у великодні дні в Україні не будуть вимикати
Повідомлення Свириденко. Фото: скриншот

Вона наголосила, що важливо, аби у великодні дні українські родини були зі світлом.

Читайте також:

Водночас в Укренерго ввечері 11 квітня повідомили, що відключень на завтра не прогнозують. Застосування заходів обмеження споживання не планується.

Світло у великодні дні в Україні не будуть вимикати
Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше глава Офісу Президента Кирило Буданов висловився щодо ударів по енергетиці України. За його словами, атаки з боку РФ не припиняться, попри на поточний переговорний фон.

Також ми розповідали про те, що міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про підготовку до складної зими. За його словами, Україна пилює енергетичну стійкість, аби пройти її легше.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

електроенергія Юлія Свириденко відключення світла
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації