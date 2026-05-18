Лайнер, на котором вспыхнул хантавирус, завершит маршрут в Роттердаме

Лайнер MV Hondius.

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, в понедельник, 18 мая, должен пришвартоваться в порту Роттердама. Нидерландские власти уже ввели карантинные меры для членов экипажа и медицинских работников, которые остаются на судне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Лайнер MV Hondius прибудет в Нидерланды

По данным местных властей, на борту под карантином находятся 25 членов экипажа и двое медработников. Для части моряков, которые не являются гражданами Нидерландов, подготовили специальные карантинные центры. В то же время пока неизвестно, будут ли они оставаться там в течение всего 42-дневного карантинного периода.

Прибытие лайнера вызвало беспокойство среди жителей Нидерландов. Некоторые граждане опасаются, что не все смогут соблюдать карантинные правила после высадки, однако новой масштабной пандемии они не ожидают.

Вспышка хантавируса на борту лайнера — что известно

Еще 2 мая судно MV Hondius было вынуждено остановиться вблизи мыса Верде — запланированного конечного пункта маршрута. Тогда местные власти запретили пассажирам выходить на берег из-за вспышки хантавируса на борту.

После этого Всемирная организация здравоохранения и Европейский Союз обратились к Испании с просьбой организовать эвакуацию через Канарские острова. Впоследствии лайнер отправился в Роттердам с минимальным экипажем и двумя дополнительными медицинскими работниками.

В начале путешествия на борту роскошного круизного судна находились около 150 пассажиров и членов экипажа из 23 стран мира. О вспышке заболевания ВОЗ впервые сообщили 2 мая.

С начала вспышки хантавируса умерли три человека — супруги из Нидерландов и гражданин Германии.

Как сообщали Новини.LIVE, в Центре общественного здоровья призвали украинцев не паниковать из-за сообщения о хантавирусе, ведь эта инфекция известна медикам давно и регистрируется ежегодно. По словам Николая Ганича, сейчас ситуация не является чрезвычайной, а сам вирус находится под контролем специалистов.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что в Украине также циркулируют хантавирусы. Чаще всего медики фиксируют случаи лихорадки с почечным синдромом, тогда как в мире сейчас распространяется более опасный вариант — с легочным синдромом.