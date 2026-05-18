Лайнер, на якому спалахнув хантавірус, завершить маршрут у Роттердамі

Лайнер MV Hondius. Фото: Reuters

Круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого стався спалах хантавірусу, у понеділок, 18 травня, має пришвартуватися в порту Роттердама. Нідерландська влада вже запровадила карантинні заходи для членів екіпажу та медичних працівників, які залишаються на судні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Лайнер MV Hondius прибуде до Нідерландів

За даними місцевої влади, на борту під карантином перебувають 25 членів екіпажу та двоє медпрацівників. Для частини моряків, які не є громадянами Нідерландів, підготували спеціальні карантинні центри. Водночас наразі невідомо, чи залишатимуться вони там протягом усього 42-денного карантинного періоду.

Прибуття лайнера викликало занепокоєння серед мешканців Нідерландів. Деякі громадяни побоюються, що не всі зможуть дотримуватися карантинних правил після висадки, однак нової масштабної пандемії вони не очікують.

Спалах хантавірусу на борту лайнера — що відомо

Ще 2 травня судно MV Hondius було змушене зупинитися поблизу мису Верде — запланованого кінцевого пункту маршруту. Тоді місцева влада заборонила пасажирам виходити на берег через спалах хантавірусу на борту.

Читайте також:

Після цього Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський Союз звернулися до Іспанії з проханням організувати евакуацію через Канарські острови. Згодом лайнер вирушив до Роттердама з мінімальним екіпажем та двома додатковими медичними працівниками.

На початку подорожі на борту розкішного круїзного судна перебували близько 150 пасажирів і членів екіпажу з 23 країн світу. Про спалах захворювання ВООЗ вперше повідомили 2 травня.

Від початку спалаху хантавірусу померли троє людей — подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Центрі громадського здоров'я закликали українців не панікувати через повідомлення про хантавірус, адже ця інфекція відома медикам давно та реєструється щороку. За словами Миколи Ганіча, нині ситуація не є надзвичайною, а сам вірус перебуває під контролем фахівців.

Крім того, у МОЗ повідомили, що в Україні також циркулюють хантавіруси. Найчастіше медики фіксують випадки лихоманки з нирковим синдромом, тоді як у світі нині поширюється небезпечніший варіант — із легеневим синдромом.