Хантавірус та COVID-19: медик розвіяв міфи про епідемію

Люди в костюмах індивідуального захисту.

У Центрі громадського здоров’я закликають не піддаватися паніці через повідомлення про хантавірус, оскільки ця інфекція не є новою і фіксується медиками щороку. Микола Ганіч пояснив, що сумнозвісна пандемія COVID-19 завершилася завдяки формуванню колективного імунітету через вакцинацію та природне одужання, а сам коронавірус тепер прирівняний до категорії ГРВІ.

Про це представник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Чому хантавірус не загрожує епідемією, як COVID-19

За словами представника ЦГЗ, саме перенесена пандемія стала причиною того, що люди почали з острахом дивитися на традиційні віруси, які існували й раніше. Наприклад, хантавірус, назва якого для багатьох звучить як новинка, насправді добре відомий медичній спільноті.

Ганіч підкреслив, що епідеміологічна ситуація залишається контрольованою. Окремо він висловився щодо того куди зник коронавірус.

"Ми не можемо зараз говорити про епідемію. І тут про це взагалі не йдеться. Тут зіграла низка різних факторів. По-перше, ми маємо розуміти, що ми живемо в час постковідний. Тобто коли у нас дійсно була пандемія, яка закінчилася завдяки тому, що частина людей отримала вакцинацію, отримала захист імунітет від ковіду. Частина людей перехворіли набути імунітет через хворобу", — пояснив Микола Ганіч

Наразі коронавірус уже прирівняний до сезонних респіраторних вірусних інфекцій, як пояснив представник ЦГЗ. А от хантавірусом заразилися люди через збіг обставин, тому панікувати не варто.

"COVID насправді нікуди не зник. Він переведений в розв'язок острих респіраторних вірусних інфекцій. Кожного року продовжує фіксуватися. Але люди після пандемії COVID-19 дуже з високою тривожністю дивляться на начебто нові віруси, які можуть з'являтися. Але ці віруси насправді є традиційними. Вони кожного року фіксуються. На офіційних сайтах, на офіційних ресурсах є вся інформація стосовно кількості людей, яка хворіє кожного року. І так далі. Тут просто зіграла свою роль ціла низка факторів, коли дійство може передаватися від людини до людини. Плюс сама по собі назва є для когось новою. Для людей, які орієнтуються в темі медицини, для них цей хантавірус є чимось новим", — зазначив Микола Ганіч.

Також окремо Микола Ганіч пояснив, за яких обставин хантавірус може передатися від людини до людини. Він зауважив, що той штам, який зафіксували на лайнері, не є загрозливим, але є деякі нюанси.

У квітні 2026 року в Україні зафіксували новий штам коронавірусу під назвою "Цикада". Його симптоми збігаються з попередніми субваріантами вірусу.