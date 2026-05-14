Хантавирус и COVID-19: медик развеял мифы об эпидемии

В Центре общественного здоровья призывают не поддаваться панике из-за сообщения о хантавирусе, поскольку эта инфекция не является новой и фиксируется медиками ежегодно. Николай Ганич пояснил, что печально известная пандемия COVID-19 завершилась благодаря формированию коллективного иммунитета через вакцинацию и естественное выздоровление, а сам коронавирус теперь приравнен к категории ОРВИ.

Об этом представитель Центра общественного здоровья Николай Ганич рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Почему хантавирус не грозит эпидемией, как COVID-19

По словам представителя ЦОЗ, именно перенесенная пандемия стала причиной того, что люди начали со страхом смотреть на традиционные вирусы, которые существовали и раньше. Например, хантавирус, название которого для многих звучит как новинка, на самом деле хорошо известен медицинскому сообществу.

Ганич подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация остается контролируемой. Отдельно он высказался относительно того куда исчез коронавирус.

"Мы не можем сейчас говорить об эпидемии. И здесь об этом вообще речь не идет. Здесь сыграл ряд различных факторов. Во-первых, мы должны понимать, что мы живем во время постковидное. То есть когда у нас действительно была пандемия, которая закончилась благодаря тому, что часть людей получила вакцинацию, получила защиту иммунитет от ковида. Часть людей переболели приобрести иммунитет из-за болезни", — пояснил Николай Ганич

Сейчас коронавирус уже приравнен к сезонным респираторным вирусным инфекциям, как пояснил представитель ЦОЗ. А вот хантавирусом заразились люди по стечению обстоятельств, поэтому паниковать не стоит.

"COVID на самом деле никуда не исчез. Он переведен в разряд острых респираторных вирусных инфекций. Каждый год продолжает фиксироваться. Но люди после пандемии COVID-19 очень с высокой тревожностью смотрят на вроде бы новые вирусы, которые могут появляться. Но эти вирусы на самом деле являются традиционными. Они каждый год фиксируются. На официальных сайтах, на официальных ресурсах есть вся информация о количестве людей, которое болеет каждый год. И так далее. Здесь просто сыграл свою роль целый ряд факторов, когда действо может передаваться от человека к человеку. Плюс само по себе название является для кого-то новым. Для людей, которые ориентируются в теме медицины, для них этот хантавирус является чем-то новым", — отметил Николай Ганич.

Новини.LIVE писали ранее, что такое хантавирус, какие он имеет симптомы и какие обстоятельства способствуют заражению. Сейчас лекарств против него медики еще не разработали.

Также отдельно Николай Ганич объяснил, при каких обстоятельствах хантавирус может передаться от человека к человеку. Он отметил, что тот штамм, который зафиксировали на лайнере, не является угрожающим, но есть некоторые нюансы.

В апреле 2026 года в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса под названием "Цикада". Его симптомы совпадают с предыдущими субвариантами вируса.