Куст: Украина не вступит быстро в ЕС даже после завершения войны

Куст: Украина не вступит быстро в ЕС даже после завершения войны

Дата публикации 17 апреля 2026 06:59
Алексей Кущ. Фото: скриншот из видео

Экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что перспектива членства Украины в ЕС не является быстрой, даже после завершения войны. По его мнению, речь может идти о 10 или даже 20 годах ожидания.

Об этом Кущ сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе".

Почему Украине не светит ЕС в ближайшие годы

Свою оценку эксперт озвучил, анализируя заявления украинских чиновников и европейский подход к расширению.

"Тарас Качка (вице-премьер по вопросам европейской интеграции — Ред.) сказал абсолютно верные слова, что в горизонте 10-15 лет... причем я думаю, что он дал немножко аванса. Я так думаю, что в горизонте 20 лет нас в Европейском Союзе пока не ждут", — сказал Кущ.

Он пояснил, что ключевая причина заключается в потребности ЕС на так называемый "переходный период" между завершением войны и полноценным вступлением Украины в блок.

В частности, речь идет о:

  • адаптации экономики и законодательства;
  • стабилизации ситуации с безопасностью;
  • оценке долгосрочных рисков для самого ЕС.

В то же время Кущ отметил еще такой момент, что украинцы часто воспринимают вступление в ЕС как своеобразную "награду" за войну или механизм быстрого восстановления страны. Однако такой сценарий маловероятен без кардинальных изменений в архитектуре безопасности региона.

Как объясняет эксперт, Украина могла бы использовать для быстрого вступления в ЕС фактор поражения РФ. Однако такой сценарий маловероятен и без такого "трофея" интеграция Украины в ЕС является долгосрочным процессом, а не быстрым политическим решением после войны.

"Принести Российскую Федерацию как трофей, это означает, что Россия потерпела сокрушительное поражение в войне, распалась на несколько сегментов, и Украина, как выгодоприобретатель этой ситуации — использует это для вступления в Европейский Союз", — резюмировал свое объяснение Кущ.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не может назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Она подчеркнула, что для ускорения этого процесса надо работать как Киеву, так и блоку.

Также мы писали, что по данным Politico, Франция, Германия, Италия и Нидерланды пока не поддерживают вступление Украины в ЕС.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
