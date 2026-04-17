Кущ: Україна не вступить швидко в ЄС навіть після завершення війни

Економічний експерт Олексій Кущ заявив, що перспектива членства України в ЄС не є швидкою, навіть після завершення війни. На його думку, мова може йти про 10 чи навіть 20 років очікування.

Про це Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Чому Україні не світить ЄС в найближчі роки

Свою оцінку експерт озвучив, аналізуючи заяви українських посадовців та європейський підхід до розширення.

"Тарас Качка (віцепрем'єр з питань європейської інтеграції — Ред.) сказав абсолютно вірні слова, що в горизонті 10-15 років... причому я думаю, що він дав трошки авансу. Я так думаю, що в горизонті 20 років нас в Європейському Союзі поки що не чекають", — сказав Кущ.

Він пояснив, що ключова причина полягає у потребі ЄС на так званий "перехідний період" між завершенням війни та повноцінним вступом України до блоку.

Зокрема, мова йде про:

адаптацію економіки та законодавства;

стабілізацію безпекової ситуації;

оцінку довгострокових ризиків для самого ЄС.

Водночас Кущ наголосив ще на такому моменті, що українці часто сприймають вступ в ЄС як своєрідну "нагороду" за війну або механізм швидкого відновлення країни. Однак такий сценарій малоймовірний без кардинальних змін у безпековій архітектурі регіону.

Як пояснює експерт, Україна могла б використовувати для швидкого вступу в ЄС фактор поразки РФ. Однак такий сценарій малоймовірний і без такого "трофею" інтеграція України до ЄС є довгостроковим процесом, а не швидким політичним рішенням після війни.

"Принести Російську Федерацію як трофей, це означає, що Росія зазнала нищівну поразку в війні, розпалась на декілька сегментів, і Україна, як вигодонабувач цієї ситуації — використовує це для вступу в Європейський Союз", — резюмував своє пояснення Кущ.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що не може назвати конкретну дату вступу України в Євросоюз. Вона наголосила, що для прискорення цього процесу треба працювати як Києву, так і блоку.

Також ми писали, що за даними Politico, Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди поки не підтримують вступ України до ЄС.