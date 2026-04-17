Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Кущ: Україна не вступить швидко в ЄС навіть після завершення війни

Кущ: Україна не вступить швидко в ЄС навіть після завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 06:59
Олексій Кущ. Фото: скриншот з відео

Економічний експерт Олексій Кущ заявив, що перспектива членства України в ЄС не є швидкою, навіть після завершення війни. На його думку, мова може йти про 10 чи навіть 20 років очікування.

Про це Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Чому Україні не світить ЄС в найближчі роки

Свою оцінку експерт озвучив, аналізуючи заяви українських посадовців та європейський підхід до розширення.

"Тарас Качка (віцепрем'єр з питань європейської інтеграції — Ред.) сказав абсолютно вірні слова, що в горизонті 10-15 років... причому я думаю, що він дав трошки авансу. Я так думаю, що в горизонті 20 років нас в Європейському Союзі поки що не чекають", — сказав Кущ.

Він пояснив, що ключова причина полягає у потребі ЄС на так званий "перехідний період" між завершенням війни та повноцінним вступом України до блоку.

Читайте також:

Зокрема, мова йде про:

  • адаптацію економіки та законодавства;
  • стабілізацію безпекової ситуації;
  • оцінку довгострокових ризиків для самого ЄС.

Водночас Кущ наголосив ще на такому моменті, що українці часто сприймають вступ в ЄС як своєрідну "нагороду" за війну або механізм швидкого відновлення країни. Однак такий сценарій малоймовірний без кардинальних змін у безпековій архітектурі регіону.

Як пояснює експерт, Україна могла б використовувати для швидкого вступу в ЄС фактор поразки РФ. Однак такий сценарій малоймовірний і без такого "трофею" інтеграція України до ЄС є довгостроковим процесом, а не швидким політичним рішенням після війни.

"Принести Російську Федерацію як трофей, це означає, що Росія зазнала нищівну поразку в війні, розпалась на декілька сегментів, і Україна, як вигодонабувач цієї ситуації — використовує це для вступу в Європейський Союз", — резюмував своє пояснення Кущ.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що не може назвати конкретну дату вступу України в Євросоюз. Вона наголосила, що для прискорення цього процесу треба працювати як Києву, так і блоку.

Також ми писали, що за даними Politico, Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди поки не підтримують вступ України до ЄС.

Україна умови вступу до ЄС Олексій Кущ
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації