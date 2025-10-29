Видео
Главная Новости дня Кудрицкого отправили под стражу и назначили залог

Кудрицкого отправили под стражу и назначили залог

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 18:52
обновлено: 19:29
Экс-главу Укрэнерго Владимира Кудрицкого взяли под стражу
Владимир Кудрицкий. Фото: "Суспільне"

Бывшего главу Укрэнерго Владимира Кудрицкого в среду, 29 октября, взяли под стражу. Кроме того, ему назначили залог.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.

Читайте также:

Кудрицкий под стражей

Печерский суд Киева рассмотрел избрание меры пресечения Кудрицкому. Речь идет о деле о злоупотреблении служебным положением и незаконным завладением средствами государственной компании.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Кудрицкого взяли под стражу на два месяца до 26 декабря. Кроме того, есть возможность внесения залога в размере 14 миллионов гривен.

Известно, что в начале заседания несколько нардепов заявили, что готовы взять экс-главу Укрэнерго на поруки.

На заседании прокурор озвучил обвинение и отметил риски — следствие считает, что подозреваемый может скрываться и, имея трех взрослых детей, потенциально способен выехать за границу.

Адвокат просил суд отклонить ходатайство прокурора о применении меры пресечения.

Что говорил экс-глава Укрэнерго

Кудрицкий заверил, что подписал только один документ от имени компании, а "других доказательств его участия нет".

Он назвал ходатайство необоснованным, а также опроверг любые намерения скрываться и подчеркнул свою безупречную деловую репутацию в энергетической сфере.

"Я собираюсь доказать, что подозрение абсурдно. И что я даже контактов не имел с людьми, которые причастны к неправомерным действиям", — сказал Кудрицкий.

Напомним, СМИ показали кадры, как Кудрицкого завели в зал суда 29 октября.

А недавно работники ГБР провели обыски у экс-главы Укрэнерго. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства.

Впоследствии Кудрицкого задержали во Львовской области. Его и бизнесмена Игоря Гринкевича подозревают в отмывании нелегальных средств.

суд деньги Укрэнерго подозрение Владимир Кудрицкий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
