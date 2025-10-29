Экс-главу Укрэнерго Владимира Кудрицкого взяли под стражу

Кудрицкого отправили под стражу и назначили залог
Бывшего главу Укрэнерго Владимира Кудрицкого в среду, 29 октября, взяли под стражу. Кроме того, ему назначили залог.
Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.
Кудрицкий под стражей
Печерский суд Киева рассмотрел избрание меры пресечения Кудрицкому. Речь идет о деле о злоупотреблении служебным положением и незаконным завладением средствами государственной компании.
Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Кудрицкого взяли под стражу на два месяца до 26 декабря. Кроме того, есть возможность внесения залога в размере 14 миллионов гривен.
Известно, что в начале заседания несколько нардепов заявили, что готовы взять экс-главу Укрэнерго на поруки.
На заседании прокурор озвучил обвинение и отметил риски — следствие считает, что подозреваемый может скрываться и, имея трех взрослых детей, потенциально способен выехать за границу.
Адвокат просил суд отклонить ходатайство прокурора о применении меры пресечения.
Что говорил экс-глава Укрэнерго
Кудрицкий заверил, что подписал только один документ от имени компании, а "других доказательств его участия нет".
Он назвал ходатайство необоснованным, а также опроверг любые намерения скрываться и подчеркнул свою безупречную деловую репутацию в энергетической сфере.
"Я собираюсь доказать, что подозрение абсурдно. И что я даже контактов не имел с людьми, которые причастны к неправомерным действиям", — сказал Кудрицкий.
Напомним, СМИ показали кадры, как Кудрицкого завели в зал суда 29 октября.
А недавно работники ГБР провели обыски у экс-главы Укрэнерго. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства.
Впоследствии Кудрицкого задержали во Львовской области. Его и бизнесмена Игоря Гринкевича подозревают в отмывании нелегальных средств.
