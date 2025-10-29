Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кудрицкому изберут меру пресечения — начинается суд

Кудрицкому изберут меру пресечения — начинается суд

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 15:56
обновлено: 16:21
Владимир Кудрицкий — экс-главе Укрэнерго избирают меру пресечения
Владимир Кудрицкий. Фото: facebook.com/vladimir.kudrytskyi

В Киеве 29 октября состоится заседание суда, где изберут меру пресечения для экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Сторона обвинения будет просить для него содержание под стражей с возможностью залога.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Реклама
Читайте также:

Заседание суда по делу Кудрицкого

Журналисты из зала суда сообщили, что Кудрицкого уже привели на заседание и вскоре начнется суд.

Отмечается, что сторона обвинения будет просить для него содержания под стражей с возможностью залога в 13 млн гривен.

По данным источников, позиция обвинения — только арест, поскольку речь идет о тяжком преступлении, совершенном в сговоре группой лиц, с большими суммами убытков, и есть риски как сокрытия от следствия, так и влияния на других участников дела.

Напомним, 21 октября ГБР проводило обыски у Кудрицкого. Дело касалось возможного завышения объемов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей

Уже 28 октября экс-главу Укрэнерго задержали на Львовщине. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию средств, добытых преступным путем.

Также известно, что следствие установило, что в 2018 году Кудрицкий вступил в сговор с бизнесменом Игорем Гринкевичем, организатором схемы. Во время тендеров на реконструкцию объектов энергосетей стороны заключили договоры на более 68 млн грн, из которых 13,7 млн грн аванса было присвоено. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киев суд залог подозрение Владимир Кудрицкий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации