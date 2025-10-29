Владимир Кудрицкий — экс-главе Укрэнерго избирают меру пресечения

Владимир Кудрицкий. Фото: facebook.com/vladimir.kudrytskyi

В Киеве 29 октября состоится заседание суда, где изберут меру пресечения для экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Сторона обвинения будет просить для него содержание под стражей с возможностью залога.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Заседание суда по делу Кудрицкого

Журналисты из зала суда сообщили, что Кудрицкого уже привели на заседание и вскоре начнется суд.

Отмечается, что сторона обвинения будет просить для него содержания под стражей с возможностью залога в 13 млн гривен.

По данным источников, позиция обвинения — только арест, поскольку речь идет о тяжком преступлении, совершенном в сговоре группой лиц, с большими суммами убытков, и есть риски как сокрытия от следствия, так и влияния на других участников дела.

Напомним, 21 октября ГБР проводило обыски у Кудрицкого. Дело касалось возможного завышения объемов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей

Уже 28 октября экс-главу Укрэнерго задержали на Львовщине. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию средств, добытых преступным путем.

Также известно, что следствие установило, что в 2018 году Кудрицкий вступил в сговор с бизнесменом Игорем Гринкевичем, организатором схемы. Во время тендеров на реконструкцию объектов энергосетей стороны заключили договоры на более 68 млн грн, из которых 13,7 млн грн аванса было присвоено. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.