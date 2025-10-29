Відео
Україна
Кудрицькому оберуть запобіжний захід — розпочинається суд

Кудрицькому оберуть запобіжний захід — розпочинається суд

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 15:56
Оновлено: 16:21
Володимир Кудрицький — ексголові Укренерго обирають запобіжний захід
Володимир Кудрицький. Фото: facebook.com/vladimir.kudrytskyi

У Києві 29 жовтня відбудеться засідання суду, де оберуть запобіжний захід для ексголови "Укренерго" Володимира Кудрицького. Сторона обвинувачення проситиме для нього тримання під вартою з можливістю застави.

Про це повідомляє "РБК-Україна". 

Читайте також:

Засідання суду у справі Кудрицького

Журналісти із зали суду повідомили, що Кудрицького вже привели на засідання і незабаром розпочнеться суд. 

Зазначається, що сторона обвинувачення проситиме для нього тримання під вартою із можливістю застави у 13 млн гривень.

За даними джерел, позиція обвинувачення — лише арешт, оскільки йдеться про тяжкий злочин, учинений у змові групою осіб, з великими сумами збитків, і є ризики як переховування від слідства, так і впливу на інших учасників справи.

Нагадаємо, 21 жовтня ДБР проводило обшуки у Кудрицького. Справа стосувалася можливого завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей

Вже 28 жовтня ексглаву Укренерго затримали на Львівщині. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах і легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.

Також відомо, що слідство встановило, що у 2018 році Кудрицький вступив у змову з бізнесменом Ігорем Гринкевичем, організатором схеми. Під час тендерів на реконструкцію об’єктів енергомереж сторони уклали договори на понад 68 млн грн, з яких 13,7 млн грн авансу було привласнено. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київ суд застава підозра Володимир Кудрицький
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
