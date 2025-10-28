Відео
Головна Новини дня ДБР затримало ексглаву Укренерго на Львівщині — у чому підозрюють

ДБР затримало ексглаву Укренерго на Львівщині — у чому підозрюють

Дата публікації: 28 жовтня 2025 11:19
Оновлено: 11:35
ДБР затримало Володимира Кудрицького та повідомило нову підозру Ігору Гринкевичу
Екскерівник Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: Укренерго

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу, який нині перебуває під вартою, та затримало колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про це стало відомо "Українській правді" з власних джерел у правоохоронних органах.

Читайте також:

Володимира Кудрицького та Ігора Гринкевича підозрюють у відмиванні нелегальних коштів

Як зазначає джерело, Кудрицькому вже готують офіційне повідомлення про підозру. За попередньою правовою кваліфікацією, йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах і легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.

Слідство встановлює, що колишній очільник Укренерго разом із бізнесменом Ігорем Гринкевичем могли незаконно привласнити кошти державного підприємства під час тендерних процедур, пов’язаних із реконструкцією енергетичних об’єктів. За попередніми даними, йдеться про події, які мали місце ще у 2018 році.

Гринкевич, нагадаємо, раніше був фігурантом кількох гучних справ, пов’язаних із закупівлями для оборонного сектору. Йому вже вручено підозру за іншими епізодами.

Кілька днів тому Державне бюро розслідувань провело обшуки у Володимира Кудрицького.

ДБР Львів гроші Укренерго Ігор Гринкевич Володимир Кудрицький
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
