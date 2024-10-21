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ДБР завершило розслідування справи Гринкевичів

21 жовтня 2024 23:32
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Справа Гринкевичів — ДБР завершило розслідування
Затримання підозрюваного. Фото: ДБР
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування проти львівського бізнесмена та членів злочинної групи, які постачали неякісний військовий одяг для Збройних Сил України на суму понад 1 млрд гривень. Серед підозрюваних фігурує син бізнесмена.

Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 21 жовтня.

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ДБР не розголошує імені бізнесмена, але з оприлюдненої інформації можна припустити, що мається на увазі Ігор Гринкевич та його син Роман.

Розслідування злочинної схеми

Згідно з матеріалами справи, підприємець, залучивши свого сина та інших осіб, організував схему постачання через підконтрольні компанії, уклавши договори з Міноборони на суму понад 1,8 млрд грн. У 2023 році Міноборони отримало товар на суму близько 1,2 млрд грн, однак поставлені вироби не відповідали технічним вимогам і не могли використовуватися за призначенням.

Збитки для держави становлять 1 млрд 167 млн гривень. ДБР вже затримало членів злочинної організації та повідомило їм про підозри, обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Один із фігурантів оголошено в міжнародний розшук. Винуватцям загрожує до 15 років позбавлення волі за шахрайство в особливо великих розмірах та створення злочинної організації.

Для відшкодування збитків ДБР вживає заходів щодо накладення арештів на майно підозрюваних, а процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, після того, як правоохоронці викрили корупційні схеми Ігоря Гринкевича, він намагався дати хабар працівнику ДБР. Тоді його затримали.

Також відомо, що окрім Гринкевича-старшого, в справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман. Його затримали в Одесі після того, як він встиг побувати в розшуку. У ДБР казали, що спершу не могли затримати його, бо бракувало доказів. Згодом його таки взяли під варту.

Україна корупція ДБР Роман Грінкевич Ігор Гринкевич ЗСУ

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