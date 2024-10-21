Дело Гринкевичей — ГБР завершило расследование

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование против львовского бизнесмена и членов преступной группы, которые поставляли некачественную военную одежду для Вооруженных сил Украины на сумму более 1 млрд гривен. Среди подозреваемых фигурирует сын бизнесмена.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 21 октября.

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ГБР не разглашает имени бизнесмена, но по обнародованной информации можно предположить, что имеется в виду Игорь Гринкевич и его сын Роман.

Расследование преступной схемы

Согласно материалам дела, предприниматель, привлекая своего сына и других лиц, организовал схему поставки через подконтрольные компании, заключив договоры с Минобороны на сумму более 1,8 млрд грн. В 2023 году Минобороны получило товар на сумму около 1,2 млрд грн, однако поставленные изделия не отвечали техническим требованиям и не могли использоваться по назначению.

Ущерб для государства составляет 1 млрд 167 млн гривен. ГБР уже задержало членов преступной организации и сообщило им о подозрениях, избрав меру пресечения в виде содержания под стражей. Один из фигурантов объявлен в международный розыск. Виновникам грозит до 15 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах и создание преступной организации.

Для возмещения ущерба ГБР принимает меры по наложению арестов на имущество подозреваемых, а процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, после того, как правоохранители разоблачили коррупционные схемы Игоря Гринкевича, он пытался дать взятку работнику ГБР. Тогда его задержали.

Также известно, что кроме Гринкевича-старшего, в деле о поставках для армии подозреваемым является его сын Роман. Его задержали в Одессе после того, как он успел побывать в розыске. В ДБР говорили, что сначала не могли задержать его, потому что не хватало доказательств. Впоследствии его взяли под стражу.