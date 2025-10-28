ГБР задержало Владимира Кудрицкого и сообщило новое подозрение Игорю Гринкевичу

ГБР задержало экс-главу Укрэнерго на Львовщине — что известно
Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который сейчас находится под стражей, и задержало бывшего руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
Об этом стало известно "Украинской правде" из собственных источников в правоохранительных органах.
Владимира Кудрицкого и Игоря Гринкевича подозревают в отмывании нелегальных средств
Как отмечает источник, Кудрицкому уже готовят официальное сообщение о подозрении. По предварительной правовой квалификации, ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию средств, добытых преступным путем.
Следствие устанавливает, что бывший глава Укрэнерго вместе с бизнесменом Игорем Гринкевичем могли незаконно присвоить средства государственного предприятия во время тендерных процедур, связанных с реконструкцией энергетических объектов. По предварительным данным, речь идет о событиях, которые имели место еще в 2018 году.
Гринкевич, напомним, ранее был фигурантом нескольких громких дел, связанных с закупками для оборонного сектора. Ему уже вручено подозрение по другим эпизодам.
Несколько дней назад Государственное бюро расследований провело обыски у Владимира Кудрицкого.
