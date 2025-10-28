Видео
Главная Новости дня ГБР задержало экс-главу Укрэнерго на Львовщине — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 11:19
обновлено: 11:35
ГБР задержало Владимира Кудрицкого и сообщило новое подозрение Игорю Гринкевичу
Экс-руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: Укрэнерго

Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который сейчас находится под стражей, и задержало бывшего руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Об этом стало известно "Украинской правде" из собственных источников в правоохранительных органах.

Как отмечает источник, Кудрицкому уже готовят официальное сообщение о подозрении. По предварительной правовой квалификации, ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию средств, добытых преступным путем.

Следствие устанавливает, что бывший глава Укрэнерго вместе с бизнесменом Игорем Гринкевичем могли незаконно присвоить средства государственного предприятия во время тендерных процедур, связанных с реконструкцией энергетических объектов. По предварительным данным, речь идет о событиях, которые имели место еще в 2018 году.

Гринкевич, напомним, ранее был фигурантом нескольких громких дел, связанных с закупками для оборонного сектора. Ему уже вручено подозрение по другим эпизодам.

Несколько дней назад Государственное бюро расследований провело обыски у Владимира Кудрицкого.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
