В суд направили обвинительный акт в отношении кума Гринкевича

Одежда для ВСУ. Иллюстративное фото: militarnyi

По делу о поставках некачественной одежды для ВСУ были переданы материалы еще в отношении одного подозреваемого. Всего в результате сделок был нанесен ущерб на 1,16 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в пятницу, 11 июля.

Реклама

Читайте также:

Поставка некачественной одежды для ВСУ

Офис Генпрокурора направил обвинительный акт в суд в отношении сообщника львовского бизнесмена, который организовал поставки некачественного военного снаряжения для Минобороны, что нанесло ущерб на более 1,16 миллиарда гривен.

"Фигурант масштабного коррупционного дела через Интерпол объявлен в международный розыск. Согласно информации следствия, сейчас он скрывается в столице Австрии — Вене", — говорится в сообщении.

Правоохранители пояснили, что из-за этого материалы по нему были выделены в отдельное уголовное производство. Известно, что он был близким другом детства и кумом львовского бизнесмена.

Участник схемы возглавлял благотворительный фонд, который использовался для отмывания денег, полученных незаконным путем.

Как происходило отмывание денег

В конце 2023 года Офис Генпрокурора начал уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами при закупке одежды и белья для ВСУ.

Так, компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку товара. Он привлек своего сына и других лиц к схеме, а также курировал эти сделки с закупками. При этом договоры с Минобороны подписали подконтрольные им компании.

17 января 2024 года бизнесмену и членам сделки сообщили о подозрении в мошенничестве в условиях военного положения. А через год — 15 января 2025 года — прокуроры направили обвинительный акт в суд.

Отметим, что речь идет об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

Игорь и Роман Гринкевичи. Фото: Hope.ua

Кроме того, 29 декабря 2023 года львовского бизнесмена задержали во время того, как он предлагал взятку 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого во время следствия.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, правоохранители разоблачили масштабную схему злоупотреблений в коммунальных предприятиях и структурных подразделениях КГГА.

А генпрокурор Руслан Кравченко рассказал новые детали по делу о разрушении тоннеля в столичном метрополитене.