В суд направили обвинительный акт в отношении кума Гринкевича

Поставка некачественной одежды для ВСУ — новые детали в деле
По делу о поставках некачественной одежды для ВСУ были переданы материалы еще в отношении одного подозреваемого. Всего в результате сделок был нанесен ущерб на 1,16 миллиарда гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в пятницу, 11 июля.
Поставка некачественной одежды для ВСУ
Офис Генпрокурора направил обвинительный акт в суд в отношении сообщника львовского бизнесмена, который организовал поставки некачественного военного снаряжения для Минобороны, что нанесло ущерб на более 1,16 миллиарда гривен.
"Фигурант масштабного коррупционного дела через Интерпол объявлен в международный розыск. Согласно информации следствия, сейчас он скрывается в столице Австрии — Вене", — говорится в сообщении.
Правоохранители пояснили, что из-за этого материалы по нему были выделены в отдельное уголовное производство. Известно, что он был близким другом детства и кумом львовского бизнесмена.
Участник схемы возглавлял благотворительный фонд, который использовался для отмывания денег, полученных незаконным путем.
Как происходило отмывание денег
В конце 2023 года Офис Генпрокурора начал уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами при закупке одежды и белья для ВСУ.
Так, компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку товара. Он привлек своего сына и других лиц к схеме, а также курировал эти сделки с закупками. При этом договоры с Минобороны подписали подконтрольные им компании.
17 января 2024 года бизнесмену и членам сделки сообщили о подозрении в мошенничестве в условиях военного положения. А через год — 15 января 2025 года — прокуроры направили обвинительный акт в суд.
Отметим, что речь идет об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
Кроме того, 29 декабря 2023 года львовского бизнесмена задержали во время того, как он предлагал взятку 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого во время следствия.
Напомним, правоохранители разоблачили масштабную схему злоупотреблений в коммунальных предприятиях и структурных подразделениях КГГА.
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