До суду скерували обвинувальний акт щодо кума Гринкевича

Одяг для ЗСУ. Ілюстративне фото: militarnyi

У справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ були передані матеріали ще стосовно одного підозрюваного. Загалом внаслідок оборудок було завдано збитків на 1,16 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram у п'ятницю, 11 липня.

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Постачання неякісного одягу для ЗСУ

Офіс Генпрокурора скерував обвинувальний акт до суду щодо спільника львівського бізнесмена, який організував постачання неякісного військового спорядження для Міноборони, що завдало збитків на понад 1,16 мільярда гривень.

"Фігурант масштабної корупційної справи через Інтерпол оголошений в міжнародний розшук. Відповідно до інформації слідства, наразі він переховується у столиці Австрії — Відні", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці пояснили, що через це матеріали щодо нього були виділені в окреме кримінальне провадження. Відомо, що він був близьким другом дитинства та кумом львівського бізнесмена.

Учасник схеми очолював благодійний фонд, який використовувався для відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

Як відбувалося відмивання грошей

Наприкінці 2023 року Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при закупівлі одягу та білизни для ЗСУ.

Так, компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання товару. Він залучив свого сина та інших осіб до схеми, а також курував ці оборудки із закупівлями. Водночас договори з Міноборони підписали підконтрольні їм компанії.

17 січня 2024 року бізнесмену і членам оборудки повідомили про підозру у шахрайстві в умовах воєнного стану. А через рік — 15 січня 2025 року прокурори скерували обвинувальний акт до суду.

Зазначимо, що мова йде про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

Ігор та Роман Гринкевичі. Фото: Hope.ua

Крім того, 29 грудня 2023 року львівського бізнесмена затримали під час того, як він пропонував хабар 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого під час слідства.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну схему зловживань у комунальних підприємствах та структурних підрозділах КМДА.

А генпрокурор Руслан Кравченко розповів нові деталі щодо справи про руйнування тунелю в столичному метрополітені.