ДБР затримало Кудрицького та оголосило підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру львівському бізнесмену та затримало колишнього голову правління Укренерго за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. За версією слідства, вони могли незаконно заволодіти коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго" під час реалізації проєктів з реконструкції енергетичних об’єктів.

Новина доповнюється...

