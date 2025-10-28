ДБР затримало Кудрицького та оголосило підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу

ДБР підтвердило факт затримання Кудрицького та підозри Гринкевичу
Дата публікації: 28 жовтня 2025 11:42
Оновлено: 11:42
Термінова новина
Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру львівському бізнесмену та затримало колишнього голову правління Укренерго за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. За версією слідства, вони могли незаконно заволодіти коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго" під час реалізації проєктів з реконструкції енергетичних об’єктів.
