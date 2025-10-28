ГБР задержало Кудрицкого и объявило подозрение львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу

Срочная новость

Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену и задержало бывшего председателя правления Укрэнерго по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, они могли незаконно завладеть средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго" при реализации проектов по реконструкции энергетических объектов.

