Видео

ГБР подтвердило задержания Кудрицкого и подозрения Гринкевичу

Дата публикации 28 октября 2025 11:42
обновлено: 11:42
ГБР задержало Кудрицкого и объявило подозрение львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу
Срочная новость

Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену и задержало бывшего председателя правления Укрэнерго по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, они могли незаконно завладеть средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго" при реализации проектов по реконструкции энергетических объектов.

Новость дополняется...

