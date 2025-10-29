Ексглаву Укренерго Володимира Кудрицького взяли під варту

Володимир Кудрицький. Фото: "Суспільне"

Колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького у середу, 29 жовтня, взяли під варту. Крім того, йому призначили заставу.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду.

Кудрицький під вартою

Печерський суд Києва розглянув обрання запобіжного заходу Кудрицькому. Йдеться про справу про зловживання службовим становищем та незаконним заволодінням коштами державної компанії.

Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури. Кудрицького взяли під варту на два місяці до 26 грудня. Крім того, є можливість внесення застави у розмірі 14 мільйонів гривень.

Відомо, що на початку засідання декілька нардепів заявили, що готові взяти ексочільника Укренерго на поруки.

На засіданні прокурор озвучив обвинувачення та наголосив на ризиках — слідство вважає, що підозрюваний може ховатися і, маючи трьох дорослих дітей, потенційно здатен виїхати за кордон.

Адвокат просив суд відхилити клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу.

Що казав ексглава Укренерго

Кудрицький запевнив, що підписав лише один документ від імені компанії, а "інших доказів його участі немає".

Він назвав клопотання необґрунтованим, а також спростував будь-які наміри переховуватися та підкреслив свою бездоганну ділову репутацію в енергетичній сфері.

"Я збираюся довести, що підозра абсурдна. І що я навіть контактів не мав з людьми, які причетні до неправомірних дій", — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, ЗМІ показали кадри, як Кудрицького завели до зали суду 29 жовтня.

А нещодавно працівники ДБР провели обшуки у ексочільника Укренерго. Слідчі заходи проводилися у рамках кримінального провадження.

Згодом Кудрицького затримали у Львівській області. Його та бізнесмена Ігоря Гринкевича підозрюють у відмиванні нелегальних коштів.