Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кудрицького відправили під варту та призначили заставу

Кудрицького відправили під варту та призначили заставу

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 18:52
Оновлено: 19:29
Ексглаву Укренерго Володимира Кудрицького взяли під варту
Володимир Кудрицький. Фото: "Суспільне"

Колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького у середу, 29 жовтня, взяли під варту. Крім того, йому призначили заставу.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду.

Реклама
Читайте також:

Кудрицький під вартою

Печерський суд Києва розглянув обрання запобіжного заходу Кудрицькому. Йдеться про справу про зловживання службовим становищем та незаконним заволодінням коштами державної компанії.

Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури. Кудрицького взяли під варту на два місяці до 26 грудня. Крім того, є можливість внесення застави у розмірі 14 мільйонів гривень.

Відомо, що на початку засідання декілька нардепів заявили, що готові взяти ексочільника Укренерго на поруки. 

На засіданні прокурор озвучив обвинувачення та наголосив на ризиках — слідство вважає, що підозрюваний може ховатися і, маючи трьох дорослих дітей, потенційно здатен виїхати за кордон.

Адвокат просив суд відхилити клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу.

Що казав ексглава Укренерго

Кудрицький запевнив, що підписав лише один документ від імені компанії, а "інших доказів його участі немає".

Він назвав клопотання необґрунтованим, а також спростував будь-які наміри переховуватися та підкреслив свою бездоганну ділову репутацію в енергетичній сфері.

"Я збираюся довести, що підозра абсурдна. І що я навіть контактів не мав з людьми, які причетні до неправомірних дій", — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, ЗМІ показали кадри, як Кудрицького завели до зали суду 29 жовтня.

А нещодавно працівники ДБР провели обшуки у ексочільника Укренерго. Слідчі заходи проводилися у рамках кримінального провадження.

Згодом Кудрицького затримали у Львівській області. Його та бізнесмена Ігоря Гринкевича підозрюють у відмиванні нелегальних коштів.

суд гроші Укренерго підозра Володимир Кудрицький
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації