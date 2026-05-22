Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кучеренко: украинцы отдадут 4 млрд грн за ненужную солнечную энергию

Кучеренко: украинцы отдадут 4 млрд грн за ненужную солнечную энергию

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 22:01
Кучеренко: украинцы отдадут 4 млрд грн за ненужную солнечную энергию
Киевлянка Анна демонстрирует солнечную панель, которой вынуждена пользоваться из-за российских обстрелов. Фото: AP/Андрей Кравченко

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил об избытке энергогенерации от солнечных электростанций. В связи с этим украинцы заплатят 4 миллиарда гривен за ненужную стране энергию.

Об этом Алексей Кучеренко заявил в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Избыток солнечной энергии

Нардеп заявил, что вместо оптимизации энергосистемы это финансовое бремя перекладывают на украинцев.

"[...] И так же атомные блоки ремонтируются, и вводится дополнительная мощность от того же самого солнца, которого уже избыток солнечной энергии. Мы даже переплачиваем с вами, в этом году мы переплатим в тарифе НЭК "Укрэнерго", чтобы НЭК "Укрэнерго" 4 миллиарда гривен заплатил солнечным станциям, когда их энергия будет не нужна...", — пояснил депутат.

Также Кучеренко отметил, что частные и государственные компании восстанавливают мощности и ремонтируют атомные блоки. Он высказался относительно возможных отключений света: по словам политика, в связи с критическими температурами или российскими обстрелами перерывы в электроснабжении возможны, однако без катастрофических последствий.

Читайте также:

"[...] Но в чем согласен, если там будут критические какие-то температуры, то включения, ну какие-то перерывы с энергоснабжением, возможно, и будут. Ничего кардинального и катастрофического не будет точно", — заверил Кучеренко.

Энергетика Украины сегодня и после войны

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на интервью министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева для РБК-Украина, что будет с энергетикой в Украине после окончания войны. Чиновник прогнозирует увеличение производства энергии, поэтому призывает развивать генерационные мощности.

В то же время сейчас в этой сфере есть сильная нехватка работников, что по некоторым оценкам связано с низкими заработными платами и оттоком кадров. По словам заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрея Закревского в эфире Вечір.LIVE, это свидетельствует о глубоком кадровом кризисе в энергетическом секторе, который обостряется.

Добавим, что народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE отметил, что страна не успеет защитить все энергетические подстанции до начала осени, ведь темпы работ ограничены ресурсами и кадровым дефицитом. Более реалистичный сценарий — закончить основные работы до конца года.

электроэнергия солнечные электростанции эфир Новини.LIVE
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации