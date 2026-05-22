Кучеренко: украинцы отдадут 4 млрд грн за ненужную солнечную энергию

Киевлянка Анна демонстрирует солнечную панель, которой вынуждена пользоваться из-за российских обстрелов. Фото: AP/Андрей Кравченко

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил об избытке энергогенерации от солнечных электростанций. В связи с этим украинцы заплатят 4 миллиарда гривен за ненужную стране энергию.

Об этом Алексей Кучеренко заявил в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Избыток солнечной энергии

Нардеп заявил, что вместо оптимизации энергосистемы это финансовое бремя перекладывают на украинцев.

"[...] И так же атомные блоки ремонтируются, и вводится дополнительная мощность от того же самого солнца, которого уже избыток солнечной энергии. Мы даже переплачиваем с вами, в этом году мы переплатим в тарифе НЭК "Укрэнерго", чтобы НЭК "Укрэнерго" 4 миллиарда гривен заплатил солнечным станциям, когда их энергия будет не нужна...", — пояснил депутат.

Также Кучеренко отметил, что частные и государственные компании восстанавливают мощности и ремонтируют атомные блоки. Он высказался относительно возможных отключений света: по словам политика, в связи с критическими температурами или российскими обстрелами перерывы в электроснабжении возможны, однако без катастрофических последствий.

"[...] Но в чем согласен, если там будут критические какие-то температуры, то включения, ну какие-то перерывы с энергоснабжением, возможно, и будут. Ничего кардинального и катастрофического не будет точно", — заверил Кучеренко.

Энергетика Украины сегодня и после войны

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на интервью министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева для РБК-Украина, что будет с энергетикой в Украине после окончания войны. Чиновник прогнозирует увеличение производства энергии, поэтому призывает развивать генерационные мощности.

В то же время сейчас в этой сфере есть сильная нехватка работников, что по некоторым оценкам связано с низкими заработными платами и оттоком кадров. По словам заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрея Закревского в эфире Вечір.LIVE, это свидетельствует о глубоком кадровом кризисе в энергетическом секторе, который обостряется.

Добавим, что народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE отметил, что страна не успеет защитить все энергетические подстанции до начала осени, ведь темпы работ ограничены ресурсами и кадровым дефицитом. Более реалистичный сценарий — закончить основные работы до конца года.