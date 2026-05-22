Кучеренко: українці віддадуть 4 млрд грн за непотрібну сонячну енергію

Киянка Анна демонструє сонячну панель, якою змушена користуватись через російські обстріли. Фото: AP/Андрій Кравченко

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко заявив про надлишок енергогенерації від сонячних електростанцій. У зв'язку з цим українці заплатять 4 мільярди гривень за непотрібну країні енергію.

Про це Олексій Кучеренко заявив в етері Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Надлишок сонячної енергії

Нардеп заявив, що замість оптимізації енергосистеми цей фінансовий тягар перекладають на українців.

"[...] І так само атомні блоки ремонтуються, і вводиться додаткова потужність від того ж самого сонця, якого вже надлишок сонячної енергії. Ми навіть переплачуємо з вами, цього року ми переплатимо в тарифі НЕК "Укренерго", щоб НЕК "Укренерго" 4 мільярди гривень заплатив сонячним станціям, коли їх енергія буде не потрібна...", — пояснив депутат.

Також Кучеренко зазначив, що приватні та державні компанії відновлюють потужності та ремонтують атомні блоки. Він висловився щодо можливих відключень світла: за словами політика, у зв'язку з критичними температурами чи російськими обстрілами перерви в електропостачанні можливі, однак без катастрофічних наслідків.

"[...] Але в чому погоджуюсь, якщо там будуть критичні якісь температури, щось увімкнення, ну якісь перерви з енергопостачанням, можливо, і будуть. Нічого кардинального і катастрофічного не буде точно", — запевнив Кучеренко.

Енергетика України сьогодні і після війни

Новини.LIVE повідомляли з посиланням на інтерв'ю міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева для РБК-Україна, що буде з енергетикою в Україні після закінчення війни. Посадовець прогнозує збільшення виробництва енергії, тому закликає розбудовувати генераційні потужності.

Водночас наразі в цій сфері є сильна нестача працівників, що за деякими оцінками пов'язано з низькими заробініми платами та відтоком кадрів. За словами заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрія Закревського в етері Вечір.LIVE, це свідчить про глибоку кадрову кризу в енергетичному секторі, яка загострюється.

Додамо, що народний депутат Сергій Нагорняк в етері Ранок.LIVE зазначив, що країна не встигне захистити усі енергетичні підстанції до початку осені, адже темпи робіт обмежені ресурсами та кадровим дефіцитом. Більш реалістичний сценарій — закінчити основні роботи до кінця року.