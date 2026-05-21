Крышевание порноофисов: суд отправил под стражу пятерых фигурантов

Обыски у одного из фигурантов дела. Фото: СБУ

Пятерых подозреваемых по делу о коррупционном прикрытии сети "порноофисов" взяли под стражу с возможностью внесения залога. Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли элитные автомобили, наличные средства и другое имущество.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Пятерых фигурантов по делу "порноофисов" отправили под стражу

По данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица могли получать взятки за беспрепятственную работу помещений, где незаконно создавали и распространяли порнографический контент.

Изъятая наличность у фигурантов дела. Фото: Прокуратура Украины

Всех подозреваемых взяли под стражу с правом внесения залога. В частности:

начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области — 7 млн грн залога;

заместителю начальника ГУНП в Ивано-Франковской области — 5 млн грн залога;

первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области — 5 млн грн залога;

заместителю начальника ГУНП в Житомирской области — 1 млн 164 тыс. грн залога;

водителю заместителя Министра внутренних дел Украины — 8 млн грн залога.

Во время обысков правоохранители изъяли элитные авто, наличные и другое имущество. Общая сумма изъятых средств — 22,6 млн грн.

Автомобиль, который изъяли у фигурантов дела. Фото: Прокуратура Украины

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к коррупционному прикрытию незаконной деятельности.

Как писали Новини.LIVE, 20 мая полиция трех областей "крышевала" вебкам и порнобизнес. Деньги топ-чиновникам передавал водитель одного из заместителей министра внутренних дел.

Незадолго должностных лиц полиции, которые фигурируют в уголовном производстве, отстранили от работы. В ближайшее время в отношении них по результатам служебного расследования будут приняты кадровые решения.

Также полиция начала проверки в трех областях после скандала с "порноофисами". Комплексные мероприятия направили в Житомирскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.