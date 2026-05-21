Кришування порноофісів: суд відправив під варту п'ятьох фігурантів

П'ятьох підозрюваних у справі про корупційне прикриття мережі "порноофісів" взяли під варту з можливістю внесення застави. Під обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили елітні автомобілі, готівкові кошти та інше майно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати хабарі за безперешкодну роботу приміщень, де незаконно створювали та поширювали порнографічний контент.

Усіх підозрюваних взяли під варту з правом внесення застави. Зокрема:

начальнику ГУНП в Івано-Франківській області — 7 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області — 5 млн грн застави;

першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області — 5 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Житомирській області — 1 млн 164 тис. грн застави;

водію заступника Міністра внутрішніх справ України — 8 млн грн застави.

Під час обшуків правоохоронці вилучили елітні авто, готівку та інше майно. Загальна сума вилучених коштів — 22,6 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності.

Як писали Новини.LIVE, 20 травня поліція трьох областей "кришувала" вебкам та порнобізнес. Гроші топпосадовцям передавав водій одного із заступників міністра внутрішніх справ.

Незадовго посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадження, відсторонили від роботи. Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть прийняті кадрові рішення.

Також поліція почала перевірки у трьох областях після скандалу з "порноофісами". Комплексні заходи скерували до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.