Головна Новини дня Скандал з "порноофісами": поліція почала перевірки у трьох областях

Скандал з "порноофісами": поліція почала перевірки у трьох областях

Дата публікації: 21 травня 2026 19:10
Обшуки у відділі поліції в Тернопільській області. Фото: СБУ

Національна поліція України почала перевірку у трьох областях після скандалу з "порноофісами". Комплексні заходи скерували до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію. 

Перевірки у відділах поліції після скандалу з "порноофісами"

"За дорученням Голови Національної поліції України Івана Вигівського до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, де 20 травня 2026 року СБУ, ОГП за сприяння МВС та НПУ викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників Голови Нацполіції — Максима Цуцкірідзе, Андрія Нєбитова та Сергія Кобця", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що до складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів.

У поліції наголосили, що відповідні перевірки здійснюються для всебічного вивчення діяльності територіальних підрозділів, оцінки ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу.

"Позиція керівництва НПУ залишається незмінною — жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований. Нацполіція і надалі продовжить системну роботу з очищення лав поліції від осіб, які дискредитують звання поліцейського", — підсумували у поліції. 

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, раніше стало відомо, що поліція трьох областей "кришувала" вебкам та порнобізнес. Гроші топпосадовцям передавав водій одного із заступників міністра внутрішніх справ.

Незадовго посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадження, відсторонили від роботи. Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть прийняті кадрові рішення. 

обшуки поліція розслідування
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
