Скандал с "порноофисами": полиция начала проверки в трех областях

Скандал с "порноофисами": полиция начала проверки в трех областях

Дата публикации 21 мая 2026 19:10
Скандал с "порноофисами": полиция начала проверки в трех областях
Обыски в отделе полиции в Тернопольской области. Фото: СБУ

Национальная полиция Украины начала проверку в трех областях после скандала с "порноофисами". Комплексные мероприятия направили в Житомирскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию.

Проверки в отделах полиции после скандала с "порноофисами"

"По поручению Председателя Национальной полиции Украины Ивана Выговского в Житомирскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, где 20 мая 2026 года СБУ, ОГП при содействии МВД и НПУ разоблачили должностных лиц полиции, причастных к незаконным сделкам, направлены комплексные проверки под председательством заместителей Председателя Нацполиции — Максима Цуцкиридзе, Андрея Небытова и Сергея Кобца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав проверяющих групп вошли работники Департамента главной инспекции, Департамента внутренней безопасности, кадрового обеспечения и других профильных подразделений.

В полиции отметили, что соответствующие проверки осуществляются для всестороннего изучения деятельности территориальных подразделений, оценки эффективности управленческих решений, соблюдения служебной дисциплины и недопущения фактов коррупции и злоупотреблений среди личного состава.

"Позиция руководства НПУ остается неизменной — ни один случай нарушения закона, независимо от должности или звания, не будет проигнорирован. Нацполиция и в дальнейшем продолжит системную работу по очистке рядов полиции от лиц, которые дискредитируют звание полицейского", — подытожили в полиции.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, ранее стало известно, что полиция трех областей "крышевала" вебкам и порнобизнес. Деньги топ-чиновникам передавал водитель одного из заместителей министра внутренних дел.

Незадолго должностных лиц полиции, которые фигурируют в уголовном производстве, отстранили от работы. В ближайшее время в отношении них по результатам служебного расследования будут приняты кадровые решения.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
