Полиция трех областей "крышевала" вебкам и порнобизнес: детали обысков

Дата публикации 20 мая 2026 11:42
Следственные действия. Фото: СБУ

СБУ и Офис Генпрокурора разоблачили руководство полиции трех областей на дерзкой коррупционной схеме. За 20 тысяч долларов ежемесячно топ-чиновники Нацполиции крышевали подпольные "порноофисы", а деньги им передавал посредник — это водитель одного из заместителей министра внутренних дел.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины, передает Новини.LIVE.

Полиция прикрывала вебкам-студии в трех областях Украины

Вместо того, чтобы бороться с преступностью, руководители региональных подразделений полиции решили на ней заработать. Они взяли под свою защиту сеть так называемых "порноофисов", где незаконно снимали и транслировали в интернет эротику и порнографию. Главным связным в этой схеме оказался водитель одного из заместителей министра внутренних дел. Используя свои знакомства в высоких кабинетах, он договаривался с местными начальниками о полной защите для порнобизнеса.

Обыски у полицейских. Фото: ОГП

За 20 тысяч долларов ежемесячной "абонплаты" полиция гарантировала, что порностудии никто не будет трогать. Поэтому полицейские не фиксировали преступления и сливали организаторам информацию о любых возможных проверках. Водитель-посредник оставлял себе 5 тысяч долларов комиссии с каждого такого транша. Заговорщики старались быть осторожными и общались исключительно через закрытые мессенджеры и использовали кодовые слова.

Средства, которые обнаружили в одном из сейфов. Фото: ОГП

Следователи долго вели эту группу и задокументировали сразу несколько крупных передач наличных. Еще в феврале посредник получил 45 тысяч долларов для себя и руководства одной из областей, а в апреле забрал еще 25 тысяч. Некоторые транши передавали даже через родственников полицейских, которые вообще не подозревали, что участвуют в криминальной схеме.

Задержание водителя-посредника с поличным провели сегодня, 20 мая, прямо во время получения очередных 25 тысяч долларов. Одному из правоохранителей уже официально объявили подозрение во взяточничестве в особо крупных размерах.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, утром в среду, 20 мая, в трех областях Украины прошли масштабные обыски в правоохранительных органах. Следственные действия проводили в Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Также в Нацполиции прокомментировали вброс, который распространялся по соцсетям, что глава ведомства Иван Выговский якобы написал заявление на увольнение. В полиции заверили, что он не собирается увольняться и в дальнейшем будет выполнять должностные обязанности.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
