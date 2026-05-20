Поліція трьох областей "кришувала" вебкам та порнобізнес: деталі обшуків

Слідчі дії. Фото: СБУ

СБУ та Офіс Генпрокурора викрили керівництво поліції трьох областей на зухвалій корупційній схемі. За 20 тисяч доларів щомісяця топпосадовці Нацполіції кришували підпільні "порноофіси", а гроші їм передавав посередник — це водій одного із заступників міністра внутрішніх справ.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора України, передає Новини.LIVE.

Поліція прикривала вебкам-студії в трьох областях України

Замість того, щоб боротися зі злочинністю, керівники регіональних підрозділів поліції вирішили на ній заробити. Вони взяли під свій захист мережу так званих "порноофісів", де незаконно знімали та транслювали в інтернет еротику й порнографію. Головним зв'язковим у цій схемі виявився водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. Використовуючи свої знайомства у високих кабінетах, він домовлявся з місцевими начальниками про повний захист для порнобізнесу.

Обшуки в поліцейських. Фото: ОГП

За 20 тисяч доларів щомісячної "абонплати" поліція гарантувала, що порностудії ніхто не чіпатиме. Відтак поліцейські не фіксували злочини та зливали організаторам інформацію про будь-які можливі перевірки. Водій-посередник залишав собі 5 тисяч доларів комісії з кожного такого траншу. Змовники намагалися бути обережними і спілкувалися виключно через закриті месенджери та використовували кодові слова.

Кошти, які виявили в одному з сейфів. Фото: ОГП

Слідчі довго вели цю групу та задокументували одразу кілька великих передач готівки. Ще в лютому посередник отримав 45 тисяч доларів для себе та керівництва однієї з областей, а у квітні забрав ще 25 тисяч. Деякі транші передавали навіть через родичів поліцейських, які взагалі не підозрювали, що беруть участь у кримінальній схемі.

Читайте також:

Затримання водія-посередника на гарячому провели сьогодні, 20 травня, прямо під час отримання чергових 25 тисяч доларів. Одному з правоохоронців уже офіційно оголосили підозру у хабарництві в особливо великих розмірах.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, вранці у середу, 20 травня, в трьох областях України відбулися масштабні обшуки у правоохоронних органах. Слідчі дії проводили в Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Також в Нацполіції прокоментували вкид, який ширився соцмережами, що очільник відомства Іван Вигівський нібито написав заяву на звільнення. В поліції запевнили, що він не збирається звільнятися й надалі виконуватиме посадові обов'язки.