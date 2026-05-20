Головна Новини дня Фейк із соцмереж: Іван Вигівський не писав рапорт про звільнення

Фейк із соцмереж: Іван Вигівський не писав рапорт про звільнення

Дата публікації: 20 травня 2026 10:25
Іван Вигівський. Фото: УНІАН

У Національній поліції офіційно відреагували на масові повідомлення у соцмережах про нібито звільнення керівника відомства Івана Вигівського. Речниця поліції запевнила, що він перебуває на робочому місці, а інформація про його відставку є абсолютною вигадкою.

Про це зокрема висловилась речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі для "Інтерфакс-Україна", цитує Новини.LIVE.

Фейк із соцмереж: що писали про відставку Вигівського

Уранці в четвер, 20 травня, у соцмережах почала активно ширитися інформація про те, що очільник Національної поліції Іван Вигівський нібито вирішив піти з посади.

Анонімні Telegram-канали та окремі користувачі стверджували, що головний поліцейський країни вже навіть написав і подав відповідний рапорт на звільнення. Ця "новина" миттєво розлетілася мережею, викликавши чималий резонанс та обговорення щодо можливої зміни керівництва в одному з ключових силових відомств країни.

Повідомлення про нібито звільнення Івана Вигівського. Фото: скриншот

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі виданню "Інтерфакс-Україна" офіційно заявила, що жодних рапортів на звільнення Іван Вигівський не подавав.

За її словами, голова поліції наразі перебуває на своєму робочому місці у звичному режимі та продовжує повноцінно виконувати всі службові обов'язки. 

Раніше, як повідомляв Новини.LIVE, Іван Вигівський коментував, як робота поліції з ТЦК зіпсувала імідж правоохоронцям. Він стверджує, що громадяни України стали менше довіряти поліції через їх залученість до мобілізаційного процесу.

Тим часом зранку 20 травня стало відомо про масштабні обушки СБУ у правоохоронних органах в трьох областях України. Зокрема спецоперація проводиться на Тернопільщині, Івано-Франківщині та Житомирщині. 

фейки Іван Вигівський звільнення Нацполіція
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
