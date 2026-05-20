Обшуки на Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині: деталі спецоперації

Обшуки в Тернополі. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора розпочала масштабні обшуки у середу, 20 травня, в головних управліннях Національної поліції трьох областей: Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської. За попередніми даними, на гарячому під час одержання неправомірної вигоди затримали одразу кількох високопосадовців поліції та представника Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомили нардеп Олексій Гончаренко та адник міністра оборони України з питань підвищення ефективності використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко, передає Новини.LIVE.

СБУ проводять обшуки в поліції у трьох регіонах 20 травня

Детективи Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора проводять комплексні слідчі дії в регіональних підрозділах Національної поліції. Згідно з наявною інформацією, перевірки та виїмка документів проходять одночасно в трьох регіонах: Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. Силовики працюють безпосередньо в адміністративних будівлях управлінь.

Вилучені кошти. Фото: СБУ

Паралельно з обшуками з'явилася інформація про викриття топпосадовців під час отримання хабаря. Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив попередній список фігурантів, до якого потрапили представники вищого керівництва поліції та міністерства. За його даними, серед затриманих опинився помічник заступника міністра внутрішніх справ Воробей.

Заява про затриманих посадовців. Фото: скриншот

Також до списку підозрюваних потрапили безпосередні керівники обласних відомств. Йдеться про начальника поліції Івано-Франківської області Безпалька та його заступника Яцюка, першого заступника начальника слідчого управління поліції Тернопільської області Ткачика, а також заступника начальника поліції Житомирської області Гулеватого.

Обшуки в управлінні поліції в Житомирській області. Фото: СБУ

Наразі слідчі дії тривають, а громадськість та медіа очікують на офіційне підтвердження фактів затримання від пресслужб СБУ та Офісу Генпрокурора.

Новини.LIVE повідомляли, що у вівторок, 19 травня, у ВАКС проводили масштабні обшуки. Окрім того, правоохоронці обшукували помешканнця кількоїхх верховних суддів.

Кілька днів тому журналіст Віталій Глагола повідомляв, що в Ужгородському ТЦК проводили обшуки. Є підозра, що посадовці організували корупційну оборудку, аби допомагати військовозобов'язаним уникати мобілізації.