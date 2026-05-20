Обыски на Франковщине, Тернопольщине и Житомирщине: детали спецоперации

Обыски в Тернополе. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора начала масштабные обыски в среду, 20 мая, в главных управлениях Национальной полиции трех областей: Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской. По предварительным данным, на горячем во время получения неправомерной выгоды задержали сразу нескольких высокопоставленных чиновников полиции и представителя Министерства внутренних дел.

Об этом сообщили нардеп Алексей Гончаренко и адъюнкт министра обороны Украины по вопросам повышения эффективности использования беспилотников на фронте Сергей Стерненко, передает Новини.LIVE.

СБУ проводят обыски в полиции в трех регионах 20 мая

Детективы Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса Генерального прокурора проводят комплексные следственные действия в региональных подразделениях Национальной полиции. Согласно имеющейся информации, проверки и выемка документов проходят одновременно в трех регионах: Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях. Силовики работают непосредственно в административных зданиях управлений.

Изъятые средства. Фото: СБУ

Параллельно с обысками появилась информация о разоблачении топ-чиновников при получении взятки. Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал предварительный список фигурантов, в который попали представители высшего руководства полиции и министерства. По его данным, среди задержанных оказался помощник заместителя министра внутренних дел Воробей.

Заявление о задержанных должностных лицах. Фото: скриншот

Также в список подозреваемых попали непосредственные руководители областных ведомств. Речь идет о начальнике полиции Ивано-Франковской области Безпалько и его заместителе Яцюке, первом заместителе начальника следственного управления полиции Тернопольской области Ткачика, а также заместителе начальника полиции Житомирской области Гулеватом.

Обыски в управлении полиции в Житомирской области. Фото: СБУ

Сейчас следственные действия продолжаются, а общественность и медиа ожидают официального подтверждения фактов задержания от пресс-служб СБУ и Офиса Генпрокурора.

Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 19 мая, в ВАКС проводили масштабные обыски. Кроме того, правоохранители обыскивали квартиру нескольких верховных судей.

Несколько дней назад журналист Виталий Глагола сообщал, что в Ужгородском ТЦК проводили обыски. Есть подозрение, что чиновники организовали коррупционную сделку, чтобы помогать военнообязанным избегать мобилизации.