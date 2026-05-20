Фейк из соцсетей: Иван Выговский не писал рапорт об увольнении
В Национальной полиции официально отреагировали на массовые сообщения в соцсетях о якобы увольнении руководителя ведомства Ивана Выговского. Пресс-секретарь полиции заверила, что он находится на рабочем месте, а информация о его отставке является абсолютной выдумкой.
Об этом в частности высказалась пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии для "Интерфакс-Украина", цитирует Новини.LIVE.
Фейк из соцсетей: что писали об отставке Выговского
Утром в четверг, 20 мая, в соцсетях начала активно распространяться информация о том, что глава Национальной полиции Иван Выговский якобы решил уйти с должности.
Анонимные Telegram-каналы и отдельные пользователи утверждали, что главный полицейский страны уже даже написал и подал соответствующий рапорт на увольнение. Эта "новость" мгновенно разлетелась по сети, вызвав немалый резонанс и обсуждение о возможной смене руководства в одном из ключевых силовых ведомств страны.
Пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии изданию "Интерфакс-Украина" официально заявила, что никаких рапортов на увольнение Иван Выговский не подавал.
По ее словам, глава полиции сейчас находится на своем рабочем месте в обычном режиме и продолжает полноценно выполнять все служебные обязанности.
Ранее, как сообщал Новини.LIVE, Иван Выговский комментировал, как работа полиции с ТЦК испортила имидж правоохранителям. Он утверждает, что граждане Украины стали меньше доверять полиции из-за их вовлеченности в мобилизационный процесс.
Тем временем утром 20 мая стало известно о масштабных облавах СБУ в правоохранительных органах в трех областях Украины. В частности спецоперация проводится на Тернопольщине, Ивано-Франковщине и Житомирщине.