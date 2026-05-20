Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Фейк из соцсетей: Иван Выговский не писал рапорт об увольнении

Фейк из соцсетей: Иван Выговский не писал рапорт об увольнении

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 10:25
Фейк из соцсетей: Иван Выговский не писал рапорт об увольнении
Иван Выговский. Фото: УНИАН

В Национальной полиции официально отреагировали на массовые сообщения в соцсетях о якобы увольнении руководителя ведомства Ивана Выговского. Пресс-секретарь полиции заверила, что он находится на рабочем месте, а информация о его отставке является абсолютной выдумкой.

Об этом в частности высказалась пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии для "Интерфакс-Украина", цитирует Новини.LIVE.

Фейк из соцсетей: что писали об отставке Выговского

Утром в четверг, 20 мая, в соцсетях начала активно распространяться информация о том, что глава Национальной полиции Иван Выговский якобы решил уйти с должности.

Анонимные Telegram-каналы и отдельные пользователи утверждали, что главный полицейский страны уже даже написал и подал соответствующий рапорт на увольнение. Эта "новость" мгновенно разлетелась по сети, вызвав немалый резонанс и обсуждение о возможной смене руководства в одном из ключевых силовых ведомств страны.

null
Сообщение о якобы увольнении Ивана Выговского. Фото: скриншот

Пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии изданию "Интерфакс-Украина" официально заявила, что никаких рапортов на увольнение Иван Выговский не подавал.

Читайте также:

По ее словам, глава полиции сейчас находится на своем рабочем месте в обычном режиме и продолжает полноценно выполнять все служебные обязанности.

Ранее, как сообщал Новини.LIVE, Иван Выговский комментировал, как работа полиции с ТЦК испортила имидж правоохранителям. Он утверждает, что граждане Украины стали меньше доверять полиции из-за их вовлеченности в мобилизационный процесс.

Тем временем утром 20 мая стало известно о масштабных облавах СБУ в правоохранительных органах в трех областях Украины. В частности спецоперация проводится на Тернопольщине, Ивано-Франковщине и Житомирщине.

фейки Иван Выгивский увольнение Нацполиция
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации