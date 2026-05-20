Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Обыски в областных подразделениях полиции: чиновников отстранили от работы

Обыски в областных подразделениях полиции: чиновников отстранили от работы

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 18:36
Обыски в областных подразделениях полиции: чиновников отстранили от работы
Обыски у должностных лиц полиции. Фото: СБУ

Должностных лиц полиции, которые фигурируют в уголовном производстве по получению взяток, отстранили от работы. В ближайшее время в отношении них по результатам служебного расследования будут приняты кадровые решения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию.

Должностных лиц полиции отстранили от работы

"Руководством Национальной полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей должностные лица полиции, которые фигурируют в уголовном производстве относительно вероятного получения неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Речь идет о работниках отдельных региональных подразделений полиции, в отношении которых СБУ и Офис Генпрокурора осуществляют досудебное расследование. Глава Нацполиции инициировал проведение служебного расследования, в рамках которого четырех должностных лиц полиции отстранили от службы. В ближайшее время в отношении них по результатам служебного расследования будут приняты кадровые решения.

В полиции отметили, что там полностью способствуют следствию и заинтересованы в объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

Читайте также:

"Очищение системы от недобросовестных работников остается одним из ключевых приоритетов Национальной полиции. На любые проявления коррупции или злоупотребления служебным положением будет жесткая и принципиальная реакция независимо от должности, специального звания или заслуг", — отметили в Нацполиции.

Обшуки в поліції 20 травня
Скриншот сообщения Нацполиции

Как писали Новини.LIVE, 20 мая в главных управлениях Нацполиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей провели обыски. Силовики работали непосредственно в административных зданиях управлений.

Как выяснилось, полиция трех областей "крышевала" вебкам и порнобизнес. Главным связным в этой схеме оказался водитель одного из заместителей министра внутренних дел.

обыски взятка полиция
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации