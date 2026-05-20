Обыски в областных подразделениях полиции: чиновников отстранили от работы

Обыски у должностных лиц полиции. Фото: СБУ

Должностных лиц полиции, которые фигурируют в уголовном производстве по получению взяток, отстранили от работы. В ближайшее время в отношении них по результатам служебного расследования будут приняты кадровые решения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию.

Должностных лиц полиции отстранили от работы

"Руководством Национальной полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей должностные лица полиции, которые фигурируют в уголовном производстве относительно вероятного получения неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Речь идет о работниках отдельных региональных подразделений полиции, в отношении которых СБУ и Офис Генпрокурора осуществляют досудебное расследование. Глава Нацполиции инициировал проведение служебного расследования, в рамках которого четырех должностных лиц полиции отстранили от службы. В ближайшее время в отношении них по результатам служебного расследования будут приняты кадровые решения.

В полиции отметили, что там полностью способствуют следствию и заинтересованы в объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

"Очищение системы от недобросовестных работников остается одним из ключевых приоритетов Национальной полиции. На любые проявления коррупции или злоупотребления служебным положением будет жесткая и принципиальная реакция независимо от должности, специального звания или заслуг", — отметили в Нацполиции.

Скриншот сообщения Нацполиции

Как писали Новини.LIVE, 20 мая в главных управлениях Нацполиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей провели обыски. Силовики работали непосредственно в административных зданиях управлений.

Как выяснилось, полиция трех областей "крышевала" вебкам и порнобизнес. Главным связным в этой схеме оказался водитель одного из заместителей министра внутренних дел.