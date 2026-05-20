Головна Новини дня Обшуки в обласних підрозділах поліції: посадовців відсторонили від роботи

Обшуки в обласних підрозділах поліції: посадовців відсторонили від роботи

Дата публікації: 20 травня 2026 18:36
Обшуки у посадовців поліції. Фото: СБУ

Посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадження щодо одержання хабарів, відсторонили від роботи. Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть прийняті кадрові рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію. 

"Керівництвом Національної поліції відсторонено від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про працівників окремих регіональних підрозділів поліції, стосовно яких СБУ та Офіс Генпрокурора здійснюють досудове розслідування. Голова Нацполіції ініціював проведення службового розслідування, в рамках якого чотирьох посадовців поліції відсторонили від служби. Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть прийняті кадрові рішення.

У поліції наголосили, що там повністю сприяють слідству та зацікавлені в об'єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин справи. 

"Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг", — зазначили у Нацполіції. 

Обшуки в поліції 20 травня
Скриншот допису Нацполіції

Як писали Новини.LIVE, 20 травня в головних управліннях Нацполіції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей провдили обшуки. Силовики працювали безпосередньо в адміністративних будівлях управлінь.

Як з'ясувалося, поліція трьох областей "кришувала" вебкам та порнобізнес. Головним зв'язковим у цій схемі виявився водій одного із заступників міністра внутрішніх справ.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
