Обшуки в обласних підрозділах поліції: посадовців відсторонили від роботи

Обшуки у посадовців поліції. Фото: СБУ

Посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадження щодо одержання хабарів, відсторонили від роботи. Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть прийняті кадрові рішення.

"Керівництвом Національної поліції відсторонено від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про працівників окремих регіональних підрозділів поліції, стосовно яких СБУ та Офіс Генпрокурора здійснюють досудове розслідування. Голова Нацполіції ініціював проведення службового розслідування, в рамках якого чотирьох посадовців поліції відсторонили від служби. Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть прийняті кадрові рішення.

У поліції наголосили, що там повністю сприяють слідству та зацікавлені в об'єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин справи.

"Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг", — зазначили у Нацполіції.

Як писали Новини.LIVE, 20 травня в головних управліннях Нацполіції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей провдили обшуки. Силовики працювали безпосередньо в адміністративних будівлях управлінь.

Як з'ясувалося, поліція трьох областей "кришувала" вебкам та порнобізнес. Головним зв'язковим у цій схемі виявився водій одного із заступників міністра внутрішніх справ.