Страны Нордично-Балтийской восьмерки осудили Газпрома - причина

Украинская газотранспортная система. Фото: Оператор ГТС Украины/Facebook

Государства Нордично-Балтийской восьмерки (Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия) опубликовали совместное заявление. Они резко осудили решение российской компании "Газпром" прекратить поставки газав Приднестровье.

Об этом во вторник, 7 января, сообщает Европейская правда со ссылкой на совместное заявление Министерств иностранных дел этих стран.

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Основные акценты заявления

В документе отмечается, что решение "Газпрома" является попыткой подорвать политическую и экономическую стабильность в Молдове.

Страны-подписанты высоко оценили усилия молдавского правительства по обеспечению стабильных поставок газа и электроэнергии даже в условиях энергетического давления со стороны РФ.

В заявлении указано, что страны Нордично-Балтийской восьмерки будут работать вместе с Европейской комиссией и другими международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительную помощь Молдове.

Страны подтвердили свое намерение содействовать реформе энергетического сектора Молдовы.

Энергетическая поддержка важна не только для Молдовы, но и для общей стабильности региона. Особый акцент сделан на связи с энергетической безопасностью Европы и продолжающейся российской агрессией против Украины.

Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа по своей территории. Это решение принято в интересах национальной безопасности и стало важным шагом в борьбе с энергетической зависимостью от России.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина хорошо подготовилась к этому событию и прекращение транзита российского газа на украинцев не повлияет.

А Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это одно из крупнейших поражений Москвы.

Также мы писали, как остановка транзита газа через Украину повлияла на цены в Европе.