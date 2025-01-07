Країни Нордично-Балтійської вісімки засудили Газпрому — причина

Українська газотранспортна система. Фото: Оператор ГТС України/Facebook

Держави Нордично-Балтійської вісімки (Латвія, Литва, Естонія, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія) опублікували спільну заяву. Вони різко засудили рішення російської компанії "Газпром" припинити постачання газу до Придністров’я.

Про це у вівторок, 7 січня, повідомляє Європейська правда з посиланням на спільну заяву Міністерств закордонних справ цих країн.

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Основні акценти заяви

У документі наголошується, що рішення "Газпрому" є спробою підірвати політичну та економічну стабільність у Молдові.

Країни-підписанти високо оцінили зусилля молдовського уряду щодо забезпечення стабільних поставок газу та електроенергії навіть в умовах енергетичного тиску з боку РФ.

У заяві зазначено, що країни Нордично-Балтійської вісімки працюватимуть разом із Європейською комісією та іншими міжнародними партнерами, щоб забезпечити додаткову допомогу Молдові.

Країни підтвердили свій намір сприяти реформі енергетичного сектору Молдови.

Енергетична підтримка важлива не лише для Молдови, а й для загальної стабільності регіону. Особливий акцент зроблено на зв’язку з енергетичною безпекою Європи та триваючою російською агресією проти України.

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу своєю територією. Це рішення ухвалено в інтересах національної безпеки та стало важливим кроком у боротьбі з енергетичною залежністю від Росії.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна добре підготувалася до цієї події і припинення транзиту російського газу на українців не вплине.

А Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це одна з найбільших поразок Москви.

Також ми писали, як зупинення транзиту газу через Україну вплинуло на ціни в Європі.